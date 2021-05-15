Устоявшихся традиций празднования Международного дня семьи – нет. Каждая семья самостоятельно может выбрать, как провести день. Это прекрасный повод уделить время друг другу, отложив все свои дела и проблемы.
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Настольные игры
Найдите время поиграть вместе в любимые или новые настольные игры. Например, это может быть "Монополия", "Угадай мелодию", "Города", "Уно", "Элиас". Это обязательно будет весело, познавательно и очень сближает семью.
Настольные игры с семьей / Фото RVCJ Media
Кроме этого, можно приобрести большой пазл с несложным кадром из мультфильма или любимого места. Выберите время и все вместе его соберите.
Киносеанс
Устройте в собственной квартире домашний кинотеатр. Для этого выберите фильм или мультфильм, который подойдет для возрастной категории всех членов семьи, приобретите полезные вкусности и обустройте уютно место.
Домашний кинотеатр / Фото FREEYORK
При этом важно помнить, что не стоит смотреть с ребенком более одного фильма в день.
Занятия творчеством
Для этого в интернете можно найти множество онлайн-уроков с хендмейда: аппликации, вышивки, изготовления кукол-мотанок, декупаж, изделия из бумаги, ткани, глины и других материалов, изготовление домашнего мыла. Возможно, попробовав что-то новое, вы найдете совместное семейное хобби.
Занятия хендмейдом / Фото Freepik
Карта желаний
Родители вместе с детьми могут создать карты своих желаний. Таким образом взрослые смогут еще и научить малыша достигать своих целей.
Такое занятие поможет не только визуализировать мечты, но и креативно проводить время в поисках необходимых материалов и вырезая нужные формы.
Карта желаний / Фото Picuki
Природа
Если погода позволяет, можно вместе с семьей пойти в лес или парк и устроить пикник. При этом важно не превратить поход на событие, где главным акцентом будет – питание. Родителям нужно уделить время детям, отвечать на их вопросы, рассказывать истории, объяснять, что они видят вокруг.
Семейный пикник / Фото Planet Radio
Вечерняя прогулка
Также можно выйти с семьей на вечернюю прогулку. Во время этого будет возможность пообщаться друг с другом, например, как прошел день, поделиться своими мыслями, переживаниями или обсудить любую другую тему.
Семейная прогулка / Фото Little Dreamers Photography
Такая прогулка на свежем воздухе поможет всем быстрее заснуть, а также получить особые ощущения и эмоции, благодаря времени с семьей.
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Как еще можно разнообразить семейный день
- Используя стулья, кресла и любые другие подручные материалы, постройте крепость из одеял.
- Организуйте вечеринку с танцами под ваши любимые треки.
- Просмотрите старые фотоальбомы. Иногда так приятно окунуться в прошлое.
- Попробуйте снять фильм о своей семье.
- Порисуйте красками.
- Спрячьте "сокровища" в квартире и поиграйте в кладоискателей.
- Приготовьте что-нибудь вкусненькое вместе.
Совместное приготовления / Фото iStock
- Организуй эстафету или полосу препятствий.
- Сделайте семейное шоу талантов. Пусть каждый продемонстрирует какой-то номер.
- Почитайте детям вслух их любимую книгу.
- Вместе запланируйте и подготовьте будущую семейную поездку.
- Откройте домашнее какао-кафе. Какао в нем можно подавать с зефиркамы, взбитыми сливками, с шоколадками – ваша фантазия ничем не ограничена.