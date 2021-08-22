Дедушка продал дом и жил в такси: какую мечту внучки захотел осуществить пенсионер

В Индии таксист продал дом и начал жить в собственной машине. Все для того, чтобы помочь внучке осуществить мечту.

У дедушки Десраджа с разницей в несколько лет умерло два сына, поэтому он решил самостоятельно нести ответственность за невесток и внуков. Однако мужчина работал таксистом и этим пытался обеспечить семью.

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Одна из внучек, которая училась в средней школе, была уверена, что ей придется бросить учебу. Девочка понимала, что денег на ее образование не хватит и с этими переживаниями она пришла к дедушке. Однако Десрадж пообещал, что он сделает все, чтобы внучка получила образование.

Почти вся зарплата дедушки шла на оплату школы, поэтому семье даже не хватало на еду. Когда заболела жена Десраджа, таксисту пришлось выпрашивать деньги, чтобы купить лекарства.

Видя, что внучка делает большие успехи в обучении и мечтает стать учителем, дедушка понял, что он обязан выполнить ее мечту. Чтобы оплатить университет, Десрадж отправил других внуков и невесток в деревню к родственникам, а сам продал единственное, что у него было, — дом.

Обучать ее в другом городе было гораздо выше моих возможностей, но мне пришлось осуществить ее мечту любой ценой. Итак, я продал наш дом и заплатил за ее обучение,

– вспомнил Десрадж.

Этих денег хватило на то, чтобы заплатить за обучение, однако сам дедушка остался на улице. Спал он в своем стареньком такси, а утром выходил на работу, где до поздней ночи показывал туристам Мумбаи.

Когда через год внучка сдала первые экзамены, она порадовала дедушку тем, что оказалась первой среди других однокурсников. В этот день гордый таксист возил клиентов бесплатно, рассказывая им о своей внучке.

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Так в Мумбаи узнали его историю. Люди решили помочь дедушке и создали страницу на краудфандинговой платформе, где за несколько месяцев собрали для него 2,4 миллиона рупий На эти деньги Десрадж собирается купить новый дом, чтобы вернуть других внуков в город и оплатить им обучение. Ведь дедушка очень хочет, чтобы все они могли получить образование.