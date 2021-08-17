Дедушка Джейк ведет собственный Тикток под ником storytimewithpapajake, где рассказывает истории о своей теперешней жизни и о событиях прошлого. Кроме этого, в его видео появляется внучка, которая и запостила реакцию дедушки на "живое" фото его жены.

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Девушка решила сделать для Джейка сюрприз. Для этого она взяла старое фото бабушки, где женщина выглядит еще совсем молодой, и "оживила" кадр.

Фоторедактор помог девушке анимировать старый снимок, так что жена Джейка, которую звали Лола, смогла ему кивнуть.

Дедушка не сразу поверил, что это его жена. Он волновался, однако снова и снова воспроизводил анимацию, которую сделала внучка. "Будто она жива", — прокомментировал Джейк сквозь слезы.

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Мужчина отметил, что в ноябре 2020 году их браку исполнилось бы 75 лет. "Я все еще люблю ее", — сказал дедушка.

Смотрите видео: реакция дедушки на фото жены​