Змінитися

Партнер ніколи не повинен просити кохану людину змінити свою особистість або скопіювати когось іншого. Якщо ви цього не хочете, не потрібно нічого змінювати в собі.

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Йдеться не лише про те, щоб любити людину, якою вона є, але й про те, щоб поважати себе, свої страхи, виклики та своє минуле.

Запропонувати змінити щось в собі можна лише тоді, якщо це певним чином шкодить або має негативний вплив. Наприклад, якщо є звички, які впливають на здоров'я, прийнятно, щоб партнер запропонував певні покращення. Проте це мають бути лише пропозиції.

Відмовитись від своєї мрії

Є багато людей, які відмовляються від кар'єри або змінюють її заради свого партнера чи сім’ї.

Відмова від мрії / Фото Psychology Today

Якщо пара відкрито про це розмовляє, і обидві сторони однаково погоджуються, що це найкраще рішення для їхньої родини та їхнього особистого щастя, тоді це добре.

Однак це проблема, якщо партнер вирішує за вас, що мрія, мета чи інтерес – неважливі. Це ознака нездорових стосунків, коли одна людина має надмірний контроль над іншою.

Ізолювати себе від близьких

Друзі та родина – це ваша група підтримки, яка є важливою частиною життя. Тому партнер ніколи не повинен просити дистанціюватися від будь-якої близької людини.

Він може не добре ладити з другом або родичем, але це не повинно бути чимось серйозним, що впливає на ваші стосунки.

Крім цього, не повинен просити не зустрічатися з друзями, родиною або сидіти вдома наодинці. Якщо опинитесь у такій ситуації, треба поговорити з тим, кому довіряєте, щоб переконатися, що ваші стосунки здорові й не стають для вас шкідливими.

Поговоріть з тим, кому довіряєте / Фото Family Office

Партнери, що зловживають або вдаються до насилля, часто віддаляють свою жертву від тих, хто може запропонувати їй підтримку, тому в цій ситуації важливо бути обережними.

Втручатися у ваше особисте життя

Партнер може скористатися вашим телефоном, якщо у нього сіла зарядка або він забув її вдома та потребує термінового дзвінка. Проте не повинен стежити за всіма, з ким ви спілкуєтесь телефоном, або дивитись через плече, щоб побачити кожне повідомлення.

Бути відповідальними за все

У людей є свої навички та характеристики, які роблять її корисною. Тому нормально, що в стосунках кожен бере на себе певні ролі, які йому краще підходять. Наприклад, якщо одна людина добре розуміється на фінансах, вона бере контроль за сімейними рахунками. З іншого боку, якщо хтось чудово готує, він може з цим впоратися вдома.

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Проте партнер ніколи не повинен просити вас взяти на себе відповідальність за все. Це вичерпає енергію, змусить почуватися втомленими й часто призводить до обурення або розчарування в стосунках. Кожен повинна мати свої обов’язки.