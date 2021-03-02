Пытаясь ребенка накормить, родители могут не задумываться над значениями фраз, которые говорят малышу. Стимулировать аппетит нужно совсем другими методами и забыть о шаблонных фразах.

► Съешь суп или кашу и получишь десерт

Еда для ребенка должна быть не средством для получения лакомства, а только метод утоления голода. Обещать награду за то, что малыш пересилил себя и затолкал лишнюю пищу, по меньшей мере, глупо. Закуска и основной прием пищи не должны быть логически связанными, поэтому не стоит давать такие обещания.

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► Смотри, как мальчик хорошо кушает, он молодец

А если есть не хочется, нужно быть "как мальчик"? Конкуренция и соревнование в вопросе еды не имеют ничего общего со здоровыми пищевыми привычками.

► Доешь все до конца, тарелка должна быть пустой

Программировать ребенка на то, что он будет есть даже тогда, когда уже сыт, значит приучать его к перееданию. Лучше давать меньшую порцию, а не заставлять есть.



Детский аппетит / Фото Engoo

► Мама старалась, готовила, а ты не ешь

Чувство вины вполне можно привить ребенку, начиная с 3 – 4 лет. Особенно, если повторять подобные фразы регулярно, что довольно часто делают мамы.

► Давай куклу покормим

Переключить внимание маленького ребенка достаточно легко. Можно рассказывать сказки, показывать мультики или произносить подобные фразы. Пища не должна ассоциироваться с развлечением, а ребенок, переключившись на что-то интересное, вполне может съесть гораздо больше, чем ему на самом деле нужно. Это первые, но уверенные шаги к ожирению в будущем.

► Съешь еще 2 ложки

Кому не знакома ситуация – малыш поел и больше не хочет. Однако маму не удовлетворяет такой расклад, ей нужно, чтобы ребенок ел больше. Неужели эти 2 ложки, которые он, возможно, с уговорами съест, хоть как-то изменят ситуацию? Кроме того, малыш привыкнет к уговорам и начнет специально оставлять немного больше пищи.



Заставлять есть / Фото UltraWellness Center

► Не стану из-за стола пока не доешь

Эта фраза – эталон пищевого насилия. Наказывать ребенка за то, что он не голодный, верх родительского авторитаризма.

► Вот молодец, все доел

Зачем хвалить ребенка за то, что он удовлетворил свою основную потребность – голод? А если он поел, когда был не голоден, чтобы порадовать маму, например, то хвалить тем более не за что.

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Для того чтобы здоровый ребенок нормально ел, нужны не уговоры родителей, а достаточная физическая активность малыша и время, чтобы организму понадобилась подпитка. Питание, которое малыш съел без аппетита, не усвоено так, как нужно. А в будущем такое отношение к еде грозит большими проблемами со здоровьем.