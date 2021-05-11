• Тайм-менеджмент
Подростку непременно понадобится умение распоряжаться своим временем. Просыпаться, ложиться спать, успевать выполнять домашнее задание, вовремя приходить в школу – его ответственность.
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Если родители рано начнут закладывать в ребенка основы распоряжения своим временем, ему будет легче быть самостоятельным.
• Выбор
Выбирать между двух или нескольких вариантов лучше, взвешивать все "за" и "против", спрогнозировать последствия – все это навык принимать решения. Если требуют обстоятельства или события ребенок должен уметь сказать "нет".
Должен научиться делать выбор / Фото iStock
• Вежливость
Важно научить ребенка вежливо общаться, уважать мнение другого человека, эмпатии. Помогут в этом задачи по эмоциональному интеллекту.
• Самостоятельность дома
Уже в 12 лет необходимо научить ребенка пользоваться стиральной машиной, микроволновой, мыть за собой посуду, убирать в своей комнате. Кроме этого, с маленького возраста нужно приучать ребенка следить за порядком дома.
Самостоятельность дома / Фото Developing Minds
• Ответственность
Лучший способ научить ответственности – домашние животные, ведь они нуждаются в уходе. Это живые существа, с которыми необходимо гулять, кормить, убирать за ними, уделять им время.
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• Финансы
Давать ребенку карманные деньги необходимо, как только он идет в школу. При этом не контролировать, как ребенок их тратит. Однако важно объяснять основы финансовой грамотности, и формировать навыки обращения с деньгами.