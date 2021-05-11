• Тайм-менеджмент

Подростку непременно понадобится умение распоряжаться своим временем. Просыпаться, ложиться спать, успевать выполнять домашнее задание, вовремя приходить в школу – его ответственность.

Интересно Какие привычки родителей негативно влияют на ребенка: 4 опасные действия

Если родители рано начнут закладывать в ребенка основы распоряжения своим временем, ему будет легче быть самостоятельным.

• Выбор

Выбирать между двух или нескольких вариантов лучше, взвешивать все "за" и "против", спрогнозировать последствия – все это навык принимать решения. Если требуют обстоятельства или события ребенок должен уметь сказать "нет".



Должен научиться делать выбор / Фото iStock​

• Вежливость

Важно научить ребенка вежливо общаться, уважать мнение другого человека, эмпатии. Помогут в этом задачи по эмоциональному интеллекту.

• Самостоятельность дома

Уже в 12 лет необходимо научить ребенка пользоваться стиральной машиной, микроволновой, мыть за собой посуду, убирать в своей комнате. Кроме этого, с маленького возраста нужно приучать ребенка следить за порядком дома.



Самостоятельность дома / Фото Developing Minds

• Ответственность

Лучший способ научить ответственности – домашние животные, ведь они нуждаются в уходе. Это живые существа, с которыми необходимо гулять, кормить, убирать за ними, уделять им время.

Важно Как без давления и манипуляций научить ребенка любить читать: простые советы от психолога

• Финансы

Давать ребенку карманные деньги необходимо, как только он идет в школу. При этом не контролировать, как ребенок их тратит. Однако важно объяснять основы финансовой грамотности, и формировать навыки обращения с деньгами.