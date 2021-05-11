• Тайм-менеджмент

Підлітку неодмінно знадобиться уміння розпоряджатися своїм часом. Прокидатися, лягати спати, встигати виконувати домашнє завдання, вчасно приходити до школи — його відповідальність.

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Якщо батьки рано почнуть закладати у дитину основи розпоряджання своїм часом, їй буде легше бути самостійною.

• Вибір

Обирати між двох або декількох варіантів кращий, зважувати усі "за" та "проти", спрогнозувати наслідки — усе це навичка ухвалювати рішення. Якщо потребують обставини чи події дитина повинна вміти сказати "ні".

Має навчитися робити вибір / Фото iStock

• Ввічливість

Важливо навчити дитину ввічливо спілкуватися, поважати думку іншої людини, емпатії. Допоможуть у цьому завдання з емоційного інтелекту.

• Самостійність вдома

Вже до 12 років необхідно навчити дитину користуватися пральною машиною, мікрохвильовою, мити за собою посуд, прибирати у своїй кімнаті. Крім цього, з маленького віку потрібно привчати дитину стежити за порядком удома.

Самостійність вдома / Фото Developing Minds

• Відповідальність

Найкращий спосіб навчити відповідальності — хатні тварини, адже вони потребують догляду. Це живі створіння, з якими необхідно гуляти, годувати, прибирати за ними, приділяти їм час.

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• Фінанси

Давати дитині кишенькові гроші необхідно, щойно вона йде до школи. При цьому не контролювати, як дитина їх витрачає. Проте важливо пояснювати основи фінансової грамотності та формувати навички поводження з грошима.