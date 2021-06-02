Через новый тренд ТикТока 11-летний мальчик оказался в больнице: что сделал ребенок

В Великобритании мама думала, что у ее сына аппендицит, однако оказалось, шо мальчик подвергся трендам ТикТока. Медики призвали родителей следить за своими детьми, ведь это уже не первый случай.

Эллис Трипп, которому 11 лет, перенес две экстренные операции и до сих пор находится в критическом состоянии, борясь за свою жизнь.

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Мальчик неделю жаловался маме на боль в животе. Когда его состояние ухудшилось, ребенок попал в детскую больницу с подозрением на разрыв аппендикса. Эллиса срочно отправили на операцию.

Врачи удивились, когда обнаружили, что аппендикс был в полном порядке. Пока они искали причину боли пациента, к операционному инструмента прикрепилась магнитная шарик. Тогда они поняли, что настоящая проблема ребенка - проглочены магнитные шарики.

Врачи смогли сразу удалить 3 бусины, однако еще 2 оставались внутри. Мальчику пришлось перенести вторую 6-часовую операцию через 3 дня. Кроме того, хирурги были вынуждены удалить 12,7 сантиметров его кишечника, чтобы вытащить последние 2 шарика.



Магниты / Фото SWNS

Известно, что магниты очень опасны при глотании, ведь продолжают работать даже внутри тела, прилипая друг к другу через петли желудочно-кишечного тракта.

Врачи отметили, что это был уже 5 случай за неделю в их больнице, когда дети глотали магниты. Семья мальчика также была удивлена, ведь у них никогда не было таких игрушек. Впоследствии они узнали, что в ТикТоке есть тренд, в котором люди имитируют пирсинг языка. Для этого они используют 2 магнитных шарика.

Тогда же учителя школы Эллиса обыскали учеников и нашли такие же магниты у некоторых из них. Теперь мама пострадавшего мальчика призывает других родителей избавиться от магнитных шариков и защитить детей от страшных тикток-трендов.



Эллис Трипп с мамой / Фото SWNS

"Пожалуйста, поговорите со своими детьми и расскажите им, насколько это опасно. Магнитные бусины смертельно опасны при глотании. Избавьтесь от них", – сообщила мама мальчика в социальных сетях.

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По ее словам, Эллис все еще в больнице подключен к трубкам и проводам, поскольку его тело борется с инфекцией. Родители не могут поверить, что крошечные магнитные шарики нанесли сыну такой ущерб. "Такого мы не могли ожидать. С счастливого, здорового 11-летнего мальчика он превратился в привязанного к проводам и капельниц", – добавила мама.