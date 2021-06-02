Через новий тренд ТікТоку 11-річний хлопчик опинився у лікарні: що зробила дитина

У Великій Британії мама думала, що у її сина апендицит, проте виявилося, шо хлопчик піддався трендам ТікТоку. Медики закликали батьків слідкувати за своїми дітьми, адже це вже не перший випадок.

Елліс Тріпп, якому 11 років, переніс дві екстрені операції і до сих пір перебуває в критичному стані, борючись за своє життя.

До теми Він думає, що я справжній супергерой, – батько пожертвував нирку, аби син мав нормальне життя

Хлопчик тиждень скаржився мамі на біль в животі. Коли його стан погіршився, дитина потрапила до дитячої лікарні з підозрою на розрив апендикса. Елліса терміново відправили на операцію.

Лікарі здивувалися, коли виявили, що апендикс був в повному порядку. Поки вони шукали причину болю пацієнта, до операційного інструменту прикріпилася магнітна кульку. Тоді вони зрозуміли, що справжня проблема дитини – проковтнуті магнітні кульки.

Лікарі змогли одразу видалити 3 намистини, проте ще 2 залишалися всередині. Хлопчикові довелося перенести другу 6-годинну операцію ще через 3 дні. Крім того, хірурги були змушені видалити 12,7 сантиметрів його кишечника, щоб витягти останні 2 кульки.



Магніти / Фото SWNS

Відомо, що магніти дуже небезпечні при ковтанні, адже продовжують працювати навіть всередині тіла, прилипаючи один до одного через петлі шлунково-кишкового тракту.

Лікарі зазначили, що це був уже 5 випадок за тиждень в їх лікарні, коли діти ковтали магніти. Сім'я хлопчика також була здивована, адже у них ніколи не було таких іграшок. Згодом вони дізналися, що у ТікТок є тренд, в якому люди імітують пірсинг язика. Для цього вони використовують 2 магнітні кульки.

Тоді ж вчителі школи Елліса обшукали учнів і знайшли такі ж магніти у деяких з них. Тепер мама постраждалого хлопчика закликає інших батьків позбутися магнітних кульок та захистити дітей від страшних тікток-трендів.



Елліс Тріпп з мамою / Фото SWNS

"Будь ласка, поговоріть зі своїми дітьми і розкажіть їм, наскільки це небезпечно. Магнітні намистини смертельно небезпечні при ковтанні. Позбудьтеся від них", – повідомила мама хлопчика в соціальних мережах.

Цікаво Розкриття зради через хештеги: як жінка завдяки інстаграму дізналася про коханку чоловіка

За її словами, Елліс все ще в лікарні підключений до трубок і проводів, оскільки його тіло бореться з інфекцією. Батьки не можуть повірити, що крихітні магнітні кульки завдали сину такої шкоди. "Такого ми не могли очікувати. З щасливого, здорового 11-річну хлопчика він перетворився в прив'язаного до проводів і крапельниць", – додала мама.