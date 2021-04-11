Через жесткий локдаун большинство родителей вынуждены совмещать работу дома с воспитанием, дистанционным обучением и развлечениями для детей, ведь сады и школы также не работают. Детский психолог Юлия Чемер объяснила, чем можно занять ребенка в карантин без участия родителей.

Чтобы дома поработать, родителям нужна тишина и покой. Однако ребенок, когда видит, что все дома, начинает требовать еще больше внимания. Вывод – его нужно занять делом.

Интересно Ребенку не интересно ничего, кроме виртуального мира: как могут помочь родители

Гаджеты и онлайн-обучение не следует рассматривать как самостоятельный досуг, ведь это погружение незрелого сознания в воображаемую реальность. А это не очень хорошо для человеческой психики в любом возрасте.



Дети требуют внимания / Фото Glassdoor​

Разработать понятный режим дня

Полезно для ребенка будет визуализировать предлагаемые обстоятельства. Тогда будет появляться меньше капризов и больше согласия на те или иные действия, например, почистить зубы, застелить кровать, сделать зарядку, убрать игрушки, поучиться.

Подготовить любимые занятия ребенка

Родителям стоит заранее подготовить для ребенка все его любимые занятия. Например, в возрасте 3 – 7 лет это могут быть конструкторы и творчество: лего, тесто, пластилин, краски, карандаши, любимые книги. Кроме этого, важно, чтобы такие занятия были внесены в режим дня как работу ребенка, что будет равноценной работе родителей.

Совместная работа

Не получится вообще избежать совместного времяпрепровождения с детьми. В режим дня стоит внести пункт: совместная деятельность. Так ребенок будет понимать разницу между "работаю сам" и "делаю с родителями".



Ребенок играет самостоятельно / Фото Verywell Family​

Например, ребенок будет понимать, что после завтрака он самостоятельно идет складывать конструктор, а после перекуса заниматься с родителями.

Распределить домашние обязанности в соответствии с возрастом

Дети очень любят быть хозяевами. В режим дня и среди обязанностей родители могут вписать себя на приготовление пищи, а детям поручить разобрать игрушки, сортировать одежду после стирки и подмести. Важно, чтобы взрослые серьезно подошли к такой организации, ведь дети все чувствуют.

Важно Сон отдельно от родителей и без реакции на плач: чем отличает родительство в западной культуре

Кроме этого, следует помнить, что развитие ребенка происходит тогда, когда он скучает. В этот момент он начинает прислушиваться к своим стремлениям и находить себе занятие по душе.