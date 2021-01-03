Часто у девушек есть такое мнение, что после женитьбы мужчина кардинольно изменится. Однако они напрасно ожидают превращений от своих партнеров.

Не будем смотреть на других женщин

Кольцо на пальце или штамп в паспорте еще не были ни для одного парня единственными причинами не смотреть на других девушек. Более того, это все не спасает и от измены. Все зависит только мужчины. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Полностью изменит образ жизни

Если он еще раньше не бросил курить, не прекратил задерживаться на работе или ездить на рыбалку, то после свадьбы это также не случится.

Наконец запомнить все важные даты

Ребятам вообще не свойственно помнить много информации. Особенно, о датах первого свидания или дня рождения кого-то из дальних родственников. После свадьбы муж точно не сможет внезапно активировать эту функцию.



Запомнит все важные даты / Фото Freepik

Будет больше ценить

Если этого не произошло до свадьбы, после тоже не произойдет. Мужчина, который действительно любит и ценит, будет показывать это с самого начала.

Начнет чаще соглашаться

Он не должен этого делать. Впрочем, как и ты, всегда соглашаться с ним. Вы взрослые люди со сложившимися взглядами на жизнь. И бракосочетания вряд ли внесет коррективы в эту историю.

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Станет лучшим другом

Если этого не произошло раньше, то вполне вероятно, что и не произойдет. Более того, так и не должно быть. Секретов друг от друга у вас может не быть. Вы спокойно говорите на любые темы и прекрасно ладить. Однако подругу не заменит ни один мужчина.