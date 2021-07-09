Психологи Харвилл Хендрикс и Хелен Хант в своей книге "Любовь на всю жизнь" построили свою практику на теории о том, что подсознательно человек ищет партнеров с теми же положительными и отрицательными качествами, которые были у наших родителей.

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Будто пытается вернуться в детство, в те времена, когда получал любовь и заботу. Кроме этого, так стремимся залечить свои детские травмы. При этом возникает проблема, ведь партнер не знает, как это сделать и что конкретно нужно.

В период романтической влюбленности человек считает, что его половинка без слов угадывает все желания. А когда этого не делает, испытываем разочарование и снова погружаемся в состояние маленького обиженного ребенка, где еще больше углубляются старые раны.



Конфликты в отношениях / Фото Getty Images

Харвилл и Хелен вывели собственную формулу "исцеления" отношений. Они называют это Имаго-терапией, в основе которой Имаго-диалог. Все, что нужно, чтобы спасти отношения, научиться правильно говорить с партнером и слышать друг друга.

Как работает формула

Первое, что нужно понять и принять, "что ты живешь с другим человеком, а не собственным продолжением". Его мысли могут быть совсем другие – и это нормально. Это важное правило, которое поможет не превратить Имаго-диалог в попытках одного открыться, а другого – оттолкнуть.

Перед тем, как начать, важно спросить партнера, готов ли он сейчас поговорить. Не стоит даже пытаться, если один из вас в ужасном настроении. Начиная разговор, никогда не обвиняй и избегайте критики, говорить нужно исключительно о своих чувствах.



Разговор / Фото Arthritis National Research Foundation

Шаг 1: Отражение

После того как один партнер высказался, второй должен повторить его мнение. При этом необязательно теми же словами, главное, передать основное содержание. Потом переспросить, правильно ли понял. Повторять нужно до тех пор, пока первый партнер не скажет, что его наконец услышали.

После этого второй партнер может спросить первого, хочет ли тот что-то добавить. Если да, первый продолжает говорить о своих чувствах, а второй – их отражать.

Шаг 2: Подтверждение

Партнер, который выслушивал, должен подтвердить, что его услышали и поняли: "Я понимаю, почему ты себя так чувствуешь...". Нужно научится ставить себя на место партнера и действительно чувствовать его боль, принимать его точку зрения, оставив свою позади.

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Шаг 3: Сопереживание

Проникшись проблемой партнера, покажите, что для вас важны его чувства: "Я никогда не думал, что когда делаю это, тебе так плохо ...", "Ты молодец, что справляешься с этим. Тебе уже лучше?", "Я могу сделать что-то, чтобы тебе стало лучше?".

Шаг №4: Повторить упражнение

Нужно поменяться с партнером местами. Теперь он говорит, а другой человек – слушает.