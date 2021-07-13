Количество и выбор продуктов для аллергиков в начале 2000-х был очень ограничен. Кирсти решила самостоятельно готовить для сына закуски без глютена, молочки и орехов.

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Среди любимых лакомств мальчика было домашнее мороженое на основе кокоса, ведь аллергия на кокосовый орех – редкое явление.

В 2009 году Кирсти поняла, что любимое мороженое ее сына оказалось очень популярным среди других людей, поэтому женщина решила запустить небольшой свое производство гипоаллергенных замороженных десертов.

Уже в 2010 году продукт Кирсти продавали в 600 магазинах здорового питания Великобритании, а позже и в 500 больших супермаркетах.

Кирсти / Фото development kitchen

Впоследствии она решила основать производство здоровых продуктов без глютена, орехов и молока животного происхождения для людей, страдающих от аллергии. Сейчас у ее бренда "Kirsty's" широкий выбор готовых блюд, закусок и десертов для аллергиков любого возраста.

Кирсти говорит, что сочетать бизнес и материнство не просто, но она ничего не хотела бы менять. Ведь дети и желание заботиться об их благе помогают ей преодолевать трудности.

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"Деньги не делают вас счастливыми, это касается семьи и друзей. Мои дети приносят мне наибольшую радость в моей жизни", — добавила Кирсти.