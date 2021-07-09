Девочка решила сразу побежать искать полицейских. Когда она их нашла, то попыталась объяснить, что произошло, однако сама еще не очень умела говорить.

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Полицейские решили пойти за девочкой, которая привела их к матери, что потеряла сознание. Между тем рядом с женщиной ползал 6-месячный малыш.

Сначала правоохранители попытались самостоятельно привести женщину в чувство, смочив ее голову прохладной водой, а затем вызвали скорую.



2-летняя девочка / Фото The Mirror

Когда приехали врачи, полицейские помогли положить женщину на носилки, а детей увезли в ближайшую больницу. Вскоре она пришла в себя.

Полиция считает, что именно быстрое вмешательство 2-летней дочери спасло жизнь ее матери, а также не позволило двум братьям и сестрам осиротеть.