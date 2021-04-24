Когда женщины получили результаты теста, они были удивлены не только тем, что они близнецы, но и тем, что обе оказались за тысячи километров от Южной Кореи в США.

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Молли удочерила еврейская семья из Флориды, а Эмили еврейская семья из Пенсильвании.

Эмили узнала о своей сестре благодаря 11-летней дочери Изабель, которой было интересно происхождение матери.

Я хотела сделать тест ДНК, потому что знала, что маму удочерили. Я хотела узнать что-нибудь о ее биологической семье,

– сказала Изабель.

Женщина не хотела делать тест сама, поэтому это сделала Изабель. Почти в то же время Молли также решила сделать ДНК-тестирования. Именно поэтому она и дочь Эмили получила результаты примерно в одинаковое время.

"Сначала я увидела в результате теста близкого родственника и была удивлена. Там было сказано: "У вас 49,96% общего ДНК с этим человеком. Мы предполагаем, что она ваша дочь". Я подумала, что это явно ошибка, потому что у меня никогда не было родов, и у меня нет детей", – вспомнила Молли.

Сестры и Изабель / Фото LinkedIn

Позже Молли выяснила, что близкий родственник по результатам теста – это дочь ее сестры-близнеца.

В моем сердце будто сразу же заполнилась дыра. Хотя у меня есть семья, которая очень любит меня, но всегда было некоторое чувство разъединенности. Когда я узнала, что у меня есть сестра-близнец, все стало понятно,

– рассказала Молли.

Недавно сестры впервые встретились и вместе отпраздновали свой 36 день рождения. Они долго разговаривали, обменивались фотографиями и рассказами о своей жизни.

Обе были поражены, когда увидели, что у них были похожи кошки, а также одинаковые платья и прически на выпускном.

Сестры на выпускном / Фото GMA

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"Это был самый счастливый момент в моей жизни. Жаль, что у меня забрали 36 лет жизни с моей сестрой. Однако я очень благодарна за то, что мы встретились и взволнована тем, что ждет впереди", – отметила Эмили.

Смотрите видео встречи сестер: