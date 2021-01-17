В американском городе Сан-Рафаэль люди собрали для бездомного более 46 тысяч долларов. Все потому что мужчина нашел и вернул бабушке потерянный кошелек.

Бездомный, которого зовут Шон Керри, нашел кошелек в одном из мусорных контейнеров у кафе. Об этом рассказали в издании Insider.

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Вместо того чтобы забрать его себе, он вернул кошелек вместе с деньгами 80-летней Эвелин Топпер.

Бабушка вспомнила, что заходила в заведение за чаем для своей 12-летней внучки. Кошелек положила в карман жилета и забыла его застегнуть, однако уже дома заметила, что карман пуст.

Чтобы отблагодарить бездомному дочь и внука запустили краудфандинговою кампанию. Деньги собирали, чтобы помочь мужчине найти жилье и реализовать строительный проект – мини-дома для бездомных Сан-Рафаэля. Сейчас кампания получила более 46 тысяч долларов и сбор все еще продолжается.

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"Кто знал, что возвращение кошелька незнакомому человеку зажжет новое движение для тех, кто хочет помочь себе и другим стать лучше", – прокомментировал Шон Керри.