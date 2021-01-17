В американському місті Сан-Рафаель люди зібрали для безпритульного понад 46 тисяч доларів. Усе тому що чоловік знайшов та повернув бабусі загублений гаманець.

Безхатько, якого звати Шон Керрі, знайшов гаманець в одному зі сміттєвих контейнерів біля кав'ярні. Про це розповіли у виданні Insider.

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Замість того, щоб забрати його собі, він повернув гаманець разом з грошима 80-річній Евелін Топпер.

Бабуся пригадала, що заходила в заклад за чаєм для своєї 12-річної онуки. Гаманець поклала в кишеню жилета і забула її защіпнути, проте вже вдома помітила, що кишеня порожня.

Щоб віддячити безпритульному донька та онука запустили краудфандингову кампанію. Гроші збирали, щоб допомогти чоловікові знайти житло і реалізувати будівельний проєкт – мінібудинки для бездомних Сан-Рафаеля. Наразі кампанія отримала понад 46 тисяч доларів і збір все ще триває.

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"Хто знав, що повернення гаманця незнайомій людині запалить новий рух для тих, хто прагне допомогти собі та іншим стати краще", – прокоментував Шон Керрі.