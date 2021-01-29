При расставании лучше не выплескивать все свои эмоции и сразу уходить. Лучше аргументированно и спокойно все обсудить. Однако перед тем как ставить финальную точку, помните о нескольких правилах.

Источник: Cosmo

► Не говорите о паузе

Это правило касается тех пар, которые долго находились в отношениях, а также тех, которые встречались или жили вместе несколько лет. Если решили расходиться, не нужно пытаться найти мягкую для себя и для партнера альтернативу.

К теме Разлюбил и потерял интерес: 5 реальных фактов, которые указывают на завершение отношений

Или сразу обсудите все, что вам наболело, и договоритесь некоторое время не видеться и не общаться, или набирайтесь смелости и уверенно говорите о своем желание поставить точку. Не мучайте себя и партнера длинными завуалированными и удаленными разговорами.

► Не готовьте к разговору

Как бы жестоко это не выглядело, но не стоит утром предупреждать партнера о разговоре вечером. Он весь день будет ходить с мыслями о том, что же произошло. Особенно, если решение действительно очень неожиданное.



Не готовьте к разговору / Фото The Irish Times

► Не советуйтесь с друзьями

Забудьте о том, что решения относительно отношений нужно с кем-то обсуждать. Только вы понимаете свои чувства, своего партнера и ситуации. Лучше обсудить все в паре, закончить отношения, а потом уже при необходимости обсудить все с друзьями.

► Не обвиняйте в расставании

Во-первых, это оставит не самые приятные воспоминания обоим партнерам. Во-вторых, такой разговор должен быть максимально спокойным и аргументированным. А еще, конечно, честным.



Аргументированная беседа / Фото Stocksy United

► Не жалейте потраченного времени на отношения

Конечно, обидно, что приходится расставаться после, например, 2 лет отношений. Представьте как парам, которые вместе жили 10 – 20 лет? Им еще более обидно. Однако только из жалости не нужно продолжать отношения, в которых что-то не нравится или где некомфортно. Это негативно влияет на самочувствие обоих партнеров.

Интересно 5 фраз, после которых нужно сразу заканчивать отношения

Бывают случаи, когда разрыв – это единственно правильное и гуманное для обеих сторон решения. Только перед тем обязательно стоит сначала попробовать обсудить то, что волнует. Вдруг все еще можно исправить.