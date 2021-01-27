Не только серьезные ссоры и скандалы могут быть причиной для того, чтобы разойтись. Для этого может быть достаточно одной фразы, которая будет сигнализировать о приближении неприятностей.

Источник: Cosmo

► "Ты помнишь, кем была до меня?"

Вряд ли в прошлом, до этих отношений, партнер занимался подделкой паспортов или незаконно торговал лекарствами. Никто не имеет права упрекать и обвинять относительно прошлого. Так грубить – полное невежество.

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► "Пока рано знакомиться с родителями"

Если вы встречаетесь только 20 минут, тогда все правильно. Если более чем полгода, а партнер скрывает близких так, словно ты можешь их похитить, тогда странно.

Есть 3 объяснение такого поведения:

Родители не самые замечательные люди, поэтому партнер боится, что после знакомства ваши отношения могут завершиться. У партнера плохие отношения с семьей или, возможно, они совсем не общаются. Однако тогда нужно понять причину. Самое неприятное объяснение – партнер не планирует, что отношения будут иметь будущее, поэтому даже не стремится знакомить с родителями.



Встреча с родителями / Фото AARP

► "Бывшая хотя бы мозги не выносила"

Сам факт сравнение с бывшими – это худшее, что может сделать любой человек в новых отношениях. Что бы ни случилось, не нужно говорить такие слова.

Например, это еще и может означать, что парень помнит и постоянно думает о бывшей. Поэтому не совсем честный в своих чувствах. Возможно, их и вовсе нет. Вот и повод для расставания.



Сравнение с бывшей / Фото Freepik

► "Мама была права – хозяйка с тебя так себе"

Взрослый мужчина не будет "тыкать" тем, что мама в курсе всех событий и нюансов из жизни пары. За таким человеком скрывается или несформированная личность, или абьюзер. В таком случае хорошо только то, что вовремя это раскрылось, а также не успело перерасти в семейную жизнь с кучей комплексов и подбитой нервной системой.

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► "Тебе не кажется, что ты слишком много тратишь?"

Если в месяц на уход за собой, одежду и отдых ты не отдаешь полугодовой бюджет Украины, а также при этом самостоятельно зарабатываешь и обеспечивает свои потребности, – к чему претензии? Лучше поговорить и объективно понять, почему и действительно ли нужно урезать определенные расходы.