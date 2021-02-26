Эрик и Кортни Вальдроп долгое время безуспешно пытались забеременеть четвертым ребенком. Однако после прохождения лечения бесплодия пара узнала, что женщина беременна аж 6 малышами.

На 30 неделе родились абсолютно здоровые дети – 3 мальчика и 3 девочки. Малышей назвали Риверс, Райан, Роулинг, Блу, Таг и Лейк.

Интересно Братья пытались сбежать из своих детских кроваток: курьезное видео

Когда Эрик и Кортни забрали детей домой, они решили организовать семейную фотосессию.

Мы почувствовали странное ощущение радости, когда смогли забрать всех 6 детей домой. Наша жизнь навсегда изменилась,

– сообщили родители.

Фотограф Эшли Сарджент рассказала, что все нюансы она планировала задолго до самой фотосессии. Однако, даже и предположить не могла, насколько невероятной окажется фотосессия с 6 детьми.

"Дети вели себя перед камерой очень естественно. Работать с ними было одно удовольствие. С того момента, как мы нарядили первого малыша, и до того, как мы сделали последнее фото, прошло всего 3 часа", – сообщила Эшли.

Важно Картонная фигура вместо мамы: какой хитрый метод придумала женщина, чтобы оставить сына самого

"Шестеро детей – это очень много, но Кортни идеальная мама. Ей под силу справиться с таким количеством детей", – добавил Эрик Вальдроп.

Смотрите кадры с фотосессии: