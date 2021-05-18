У себя на крыльце женщина нашла еще баскетбольный мяч, инструкцию по эксплуатации стойки и письмо, подписанное человеком, который представился, как Обри.
Интересно 70 тысяч долларов за спасение дочери: каким способом мать решила отблагодарить незнакомца
"Просто хотел, чтобы у вас и вашего сына было лучшее баскетбольное кольцо, вместе с которым будет расти он и его друзья. Как замечательно, что вы, ребята, также играете в баскетбол", – подписал письмо Обри.
Женщина была так тронута этим посланием, что не смогла сдержать эмоции.
Я мгновенно заплакала,
– призналась Коледа.
Реакция сына была не менее эмоциональна, чем у матери. "Он точно знал, кто такой Обри. Он заплакал. Само собой, он сразу был готов играть в баскетбол", – сообщила Коледа Виллер.
Подарок от курьера / Фото GMA
Оказалось, что Обри – это местный курьер компании FedEx. Мужчина часто видел, как мальчик Элайджа играет с друзьями в баскетбол, используя старую ржавую стойку.
Важно Мать оставила сына соседке и не вернулась: что случилось с мальчиком
"Сейчас так много негатива. Это, безусловно, было что-то особенное. Это вдохновляет", – добавила Коледа Виллер.
Смотрите видео: как курьер подарил баскетбольную стойку