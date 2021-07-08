Родители сняли на видео, как их сын расплакался во время стрижки. Помочь им успокоить малыша решили работники барбершопа.

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Мужчины спели ему веселую песню. Благодаря этому внимание ребенка сразу переметнулось на взрослых, которые при этом еще и пританцовывали. Мальчик быстро успокоился и больше не капризничал.

Ролик собрал более 55 тысяч комментариев. Люди в социальных сетях одобрили поступок работников барбершопа.