Родители сняли на видео, как их сын расплакался во время стрижки. Помочь им успокоить малыша решили работники барбершопа.
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Мужчины спели ему веселую песню. Благодаря этому внимание ребенка сразу переметнулось на взрослых, которые при этом еще и пританцовывали. Мальчик быстро успокоился и больше не капризничал.
Ролик собрал более 55 тысяч комментариев. Люди в социальных сетях одобрили поступок работников барбершопа.
- "Малыш, кажется, немного шокирован, но не плачет".
- "Классные ребята! И ребенка успокоили, и дали мастеру время".
- "Малыш уже забыл, почему плакал".