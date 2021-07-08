Батьки зняли на відео, як їх син розплакався під час стрижки. Допомогти їм заспокоїти малюки вирішили працівники барбершопу.

Цікаво Він завжди бив і штовхав, – хлопчик потайки від батька відніс цуценя в притулок

Чоловіки заспівали йому веселу пісню. Завдяки цьому увага дитини одразу перемикнулася на дорослих, які при цьому ще й пританцьовували. Хлопчик швидко заспокоївся та більше не капризував.

Ролик зібрав понад 55 тисяч коментарів. Люди у соціальних мережах схвально оцінили вчинок працівників барбершопу.