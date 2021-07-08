Батьки зняли на відео, як їх син розплакався під час стрижки. Допомогти їм заспокоїти малюки вирішили працівники барбершопу.
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Чоловіки заспівали йому веселу пісню. Завдяки цьому увага дитини одразу перемикнулася на дорослих, які при цьому ще й пританцьовували. Хлопчик швидко заспокоївся та більше не капризував.
Ролик зібрав понад 55 тисяч коментарів. Люди у соціальних мережах схвально оцінили вчинок працівників барбершопу.
- "Малюк, здається, трохи шокований, але не плаче".
- "Класні хлопці! І дитини заспокоїли, і дали майстру час".
- "Малюк вже забув, чому плакав".