Обама сказал 90-летнему ветерану, что ему не нужно вставать. Однако мужчина ответил: "Нет, вы президент".

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Встреча с ветераном / Bored Panda

"Несколько недель назад моему дедушке исполнилось 88 лет. Моя сестра подарила ему книжку-раскраску. Он говорит, что никогда раньше не раскрашивал, но ему нравится. Он показывает всем гостям страницы, которые уже закончил. Он дальтоник, поэтому некоторые щенки розовые, но он так счастлив", — подписал фото пользователь в социальных сетях.



Дедушка с раскраской / Bored Panda

Полковник военно-воздушных сил в отставке, которому 76 лет, со своей 4-летней внучкой.



Дедушка с внучкой / Bored Panda

"Мои родители прислали мне это фото со своего пенсионного сообщества", — разместил кадр пользователь социальных сетей.



Фото от родителей / Bored Panda

Дедушка привел собаку в мебельный магазин, чтобы убедиться, что ей также нравится кресло.



С собакой в мебельном магазине / Bored Panda

"Мой папа думал, что фотографирует моих детей, но случайно сфотографировал себя. Меня переполняет радость от того, что он радуется, глядя на внуков. Он отличный отец", — рассказала женщина.



Случайный кадр / Bored Panda

"Они встречались в подростковом возрасте, потом жили каждый своей жизнью и воссоединились спустя 65 лет. Моя бабушка и ее парень", — подписал автор фото.



Разъединились через 65 лет / Bored Panda

"Это мой 85-летний учитель физики, он и его жена просто сражались на световых мечах", — подписал кадр пользователь соцсетей.



Преподаватель с женой / Bored Panda

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"У моего дедушки болезнь Альцгеймера, поэтому он не может вспомнить имена своих внуков. Мы сделали на заказ толстовку со всеми нашими именами. Она ему нравится", — рассказал внук.



Футболка для дедушки / Bored Panda