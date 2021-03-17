История возвращения любимой игрушки 2-летнего мальчика из США Базза Лайтера с подтверждением его впечатляющих приключений распространяется по сети.

Хейген Дэвис вместе с родителями путешествовал самолетом в Даллас (штат Техас), взяв с собой своего верного друга – космического рейнджера из "Истории игрушек" Базза Лайтера.

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После того, как семья приземлилась и направилась к арендованному авто, мальчик стал просить свою игрушку, однако ее нигде не было.

Мама Хейгена Эшли сразу поняла, что они забыли игрушку в самолете, но возвращаться было слишком поздно, так как самолет уже отправился в город Литл-Рок в штате Арканзас.

Эшли решила, что игрушка потеряна навсегда, однако она и не догадывалась, что их ждет сюрприз.

Работник авиалиний Джейсон заметил на сиденье Базза и прочитал надпись "Хейген" на ботинке игрушки. Сразу сориентировавшись, он проверил электронные данные пассажиров и выяснил, кому принадлежит пропажа.

Джейсон разместил на своей странице в фейсбуке фото игрушки и сообщил семье, что отправит ее из Арканзаса.

Через несколько дней Хейген получил долгожданную посылку. Когда семья ее открыла, их удивлению не было предела.

Посылка из Арканзаса / Фото Southwest Airlines

Кроме Базза, в тематически раскрашенной коробке были напечатанные фото его приключений, а также письмо с рассказом о его важной "миссии" в Литл-Роке.

Письмо от Базза / Фото Southwest Airlines

Как оказалось, Базз исследовал аэропорт, самолет, турбины и кабину пилота.

Приключения космического рейнджера в Арканзасе / Фото Southwest Airlines

Когда я получила коробку, я даже не догадывалась, что она будет украшена иллюстрациями и что там будут такие волшебные картинки и письмо, - рассказывает Эшли.

Семья поделилась видео, где Хейген с восторгом распаковывает свою посылку, и поблагодарила Джейсона и авиакомпанию Southwest Airlines за такой искренний и добрый поступок.

Смотрите видео: Хейген распаковывает свою посылку из Арканзаса

Эту замечательную историю в сети распространили более 100 тысяч раз.