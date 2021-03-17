Історія повернення улюбленої іграшки 2-річного хлопчика зі США Базза Лайтера з підтвердженням його вражаючих пригод шириться мережею.

Хейґен Девіс разом із батьками подорожував літаком до Далласу (штат Техас), взявши з собою свого вірного друга – космічного рейнджера з "Історії іграшок" Базза Лайтера.

Читайте також Перша реакція хлопчика з вадами слуху на мамин голос: зворушливе відео

Після того, як сім'я приземлилась та попрямувала до орендованого авто, хлопчик почав просити свою іграшку, однак її ніде не було.

Мама Хейґена Ешлі одразу зрозуміла, що вони забули іграшку в літаку, але повертатися було запізно, адже літак вже вирушив у місто Літл-Рок у штаті Арканзас.

Ешлі вирішила, що іграшку втрачено назавжди, проте вона й не здогадувалась, що їх чекатиме несподіванка.

Працівник авіаліній Джейсон помітив на сидінні Базза та прочитав напис "Хейґен" на черевику іграшки. Одразу зорієнтувавшись, він перевірив електронні дані пасажирів та з'ясував, кому належить згуба.

Джейсон розмістив на своїй сторінці у фейсбуці фото іграшки та повідомив родині, що відправить її з Арканзасу.

Через кілька днів Хейґен отримав довгоочікуваний пакунок. Коли родина його відкрила, їхньому здивуванню не було меж.

Пакунок з Арканзасу / Фото Southwest Airlines

Окрім Базза, у тематично розмальованій коробці були надруковані фото його пригод, а також лист із розповіддю про його важливу "місію" у Літл-Році.

Лист від Базза / Фото Southwest Airlines

Як виявилось, Базз досліджував аеропорт, літак, турбіни та кабіну пілота.

Пригоди космічного рейнджера в Арканзасі / Фото Southwest Airlines

Коли я отримала коробку, я навіть не здогадувалась, що вона буде прикрашена ілюстраціями і що там будуть такі чарівні картинки та лист, – розповідає Ешлі.

Родина поділилась відео, де Хейґен із захватом розпаковує свій пакунок, та подякувала Джейсону та авіакомпанії Southwest Airlines за такий щирий та добрий вчинок.

Дивіться відео: Хейґен розпаковує свій пакунок з Арканзасу

Цю чудову історію у мережі поширили понад 100 тисяч разів.