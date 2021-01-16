93-річний дідусь порушив карантин задля батончиків: яку зворушливу традицію боявся пропустити
Американець зустрів на вулиці дідуся, який порушував карантин задля того, щоб не пропустити сімейної традиції. Історія пенсіонера так зворушила, що чоловік вирішив допомогти.
Річард Фармер прямував додому з офісу, коли побачив літнього чоловіка – 93-річного Майка. Дідусь стояв з піднятим догори великим пальцем, намагаючись зупинити авто. Про це чоловік розповів на своїй сторінці у фейсбук.
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Агент з нерухомості під'їхав до дідуся й запитав, чи не потрібна йому допомога. Той відповів, що йде в магазин "Все по 99 центів", який розташований у 2,5 кілометра.
Спочатку Річард подумав, що дідусь хоче купити продуктів, тому вирішив йому допомогти й підвезти. Перед цим рієлтор обробив ручку автомобіля і сидіння розчином для дезінфекції, а також дав попутникові дезінфектор для рук.
Річард Фармер з дідусем / Фото фейсбук
По дорозі в магазин пасажир розговорився й розповів, що їде за шоколадними батончиками "Hershey" для своєї 94-річної дружини Доріс. Виявилося, що пара щовечора їсть його навпіл. Проте зараз батончики закінчилися, тому він їде купувати 35 штук.
Дідусь з батончиками / Фото фейсбук
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Після покупки солодощів Річард повернув дідуся додому. "Я дав йому свою візитку і сказав, якщо наступного разу йому знадобляться шоколадки, не потрібно намагатися їздити автостопом, можна просто зателефонувати мені. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Доріс", – додав Річард Фармер.
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