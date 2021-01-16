Американець зустрів на вулиці дідуся, який порушував карантин задля того, щоб не пропустити сімейної традиції. Історія пенсіонера так зворушила, що чоловік вирішив допомогти.

Річард Фармер прямував додому з офісу, коли побачив літнього чоловіка – 93-річного Майка. Дідусь стояв з піднятим догори великим пальцем, намагаючись зупинити авто. Про це чоловік розповів на своїй сторінці у фейсбук.

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Агент з нерухомості під'їхав до дідуся й запитав, чи не потрібна йому допомога. Той відповів, що йде в магазин "Все по 99 центів", який розташований у 2,5 кілометра.

Спочатку Річард подумав, що дідусь хоче купити продуктів, тому вирішив йому допомогти й підвезти. Перед цим рієлтор обробив ручку автомобіля і сидіння розчином для дезінфекції, а також дав попутникові дезінфектор для рук.



Річард Фармер з дідусем / Фото фейсбук

По дорозі в магазин пасажир розговорився й розповів, що їде за шоколадними батончиками "Hershey" для своєї 94-річної дружини Доріс. Виявилося, що пара щовечора їсть його навпіл. Проте зараз батончики закінчилися, тому він їде купувати 35 штук.



Дідусь з батончиками / Фото фейсбук

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Після покупки солодощів Річард повернув дідуся додому. "Я дав йому свою візитку і сказав, якщо наступного разу йому знадобляться шоколадки, не потрібно намагатися їздити автостопом, можна просто зателефонувати мені. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Доріс", – додав Річард Фармер.