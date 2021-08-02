В 2021 году Лилли сделала огромный шаг вперед в осуществлении своей мечты, побив рекорд по продажам наибольшего количества коробок печенья девочками-скаутами за один сезон – 32484.

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Победа особенно приятная, потому что Лилли пожертвовала большую часть доходов на финансирование исследований рака у детей и на организацию, которая кормит бездомных.

Это поддерживает чью-то мечту. Независимо от того, это владелец бизнеса, или 8-летняя девочка, которая продает печенье. Лилли призвала людей поддерживать мечту и цель, а не просто продукт,

– рассказала мама девочки.

Хотя пандемия COVID-19 фактически сорвала традиционные стратегии продаж, однако Лили с мамой не сдались. Они создали страницу в Facebook, где девочка рассказывала о своей цели и продавала печенье онлайн. Затем ребенку поставили маленький киоск за воротами дома. У него собиралась очередь из желающих купить печенье и помочь детям, которые больны раком.



Лили / Фото Facebook

Лили покорила не только родной город, но и весь мир. Ее печенье отправлялось в Канаду, Англию, Испанию, Париж, Рим и даже Египет. Девочка считает, что весь мир просто ненавидит рак. Если всем вместе взяться за дело, получится его навсегда победить.

В США к Лили присоединились девочки-скауты разного возраста. Они перенесли онкозаболевания и мечтали увидеть мир, в котором эта страшная болезнь лечилась бы так же легко, как банальная простуда.

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Все вместе они создали Team Lilly Foundation. Фонд оказывает поддержку семьям больных раком детей, а также готовит подарки на праздники для детей, запертых в больницах. Кроме этого, Лили и ее команда приготовили 5200 коробок печенья. Одну половину печенья разделят между детскими отделениями двух городских больниц и маленькими пациентами онкологических больниц Америки. Вторую половину поделят между американскими военными на удаленных зарубежных базах и бездомными в США.

Смотрите видео: как Лили продавала печенье