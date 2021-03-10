З кожним роком додаток для знайомств Tinder з просто додатку все більше перетворюється на соціальну мережу. Які є 7 головних правил під час спілкування в програмі – читайте у матеріалі.

Правила спілкування у Tinder Спілкування в Tinder передбачає легкий флірт, тому не рекомендується розповідати в подробицях всю свою особисту трагедію зовсім незнайомій людині. Весь трагізм вашого життя краще залишити за межами додатку або, ще краще, розповісти своєму психотерапевту. Важливо Сталкінг, шантаж та кетфішинг: які є неочікувані ризики онлайн-знайомств та як вберегтися Не проводьте в листуванні 24 на 7 свого часу. Краще на це виділяти годину на день. Людина, яка цілодобово онлайн, стає менш цікавою.

Ніколи не повідомляйте онлайн-знайомим свою домашню адресу, графік свого перебування вдома, адресу вашої роботи, номер авто. Усе це ваша особиста безпека. Tinder — це величезне скупчення людей, і варто пам'ятати, що не кожен користувач саме та людина, за яку себе видає.

Не повідомляйте особисті адреси / Фото Lifehack​ Якщо знайомитеся з людиною з одного регіону, не зависайте в листуванні занадто довго. Якщо людина вам цікава, починайте спілкуватися в месенджерах, дізнавайтеся більше одне про одного, переходьте до живого спілкування і будуйте стосунки поза віртуальним світом.

Трапляються випадки, коли після недовгого листування виникає сильна симпатія. Після кількох спілкувань з'являється розуміння, що людина сподобалася, а через деякий час вона просто припиняє вам відповідати й заходити онлайн.



В такому випадку великою помилкою є її пошук в інших соціальних мережах. Неправильним вчинком буде влаштовувати стеження, що і коли вона виставила, кому лайкнула фотографії. Не залучайте себе в цю невротичну гру. Насамперед Tinder це легке спілкування між людьми, які шукають собі компаньйона для комунікації, а не серйозний шлюбний сайт знайомств.

Знайомства онлайн / Фото DNA India​ Перед особистою зустріччю краще зробити короткий відеодзвінок, щоб ваша перша зустріч не стала розчаруванням. Так будете впевнені на 100% у своєму намірі зустрітися в житті й не захочете піти через 15 хвилин після початку побачення. Цікаво Чому людина закохується: 4 неочікувані критерії, які на це впливають Tinder — це не панацея, а просто можливість розширити коло своїх знайомих. Ставтеся до нього як до великої вечірки, де кожен спілкується і знайомиться одне з одним без бажання завтра ж бігти під вінець.