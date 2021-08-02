Луна

Во многом благодаря Джону Ледженду и Крисси Тейген, имя Луна попало в 15 самых популярных имен в США. Когда в 2016 году звездная семья его выбрала, оно даже не было в первой сотне рейтинга. Теперь имя находится на вершине с такими популярными, как Эбигейл и Даниэль.

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Джон Ледженд – американский исполнитель, композитор, автор песен, музыкальный продюсер. Крисси Тейген – американская модель и телеведущая.



Джон Ледженд и Крисси Тейген с дочкой Луной / Фото инстаграм

Мейсон

Кортни Кардашян в отношении имен детей является более влиятельной, чем ее младшая сестра Ким. Ведь имя старшего сына взорвалось после того, как звездная мама его выбрала.



Кортни Кардашян и Мейсон / Фото BackGrld

Когда в 2009 году родился Мейсон Дисик, его имя было на 34 месте среди мальчиков в США. Когда ему исполнилось 2 года, это уже был второе по распространенности имя мальчика в стране. Кроме того, он оставался среди 10 популярных до 2019 года.

Кортни Кардашян – американская знаменитость, светская львица, фотомодель, бизнесвумен. Известна, прежде всего, участием со своей семьей в реалити-шоу "Семья Кардашян".

Магнолия

Чип и Джоанна Гейнс дали это название своему бизнесу, а не ребенку. Однако многие вдохновились ним и стали называть так своих дочерей. К 2013 году имя даже не появлялось в чартах, а уже в 2020 году стало популярным.

Джоанна и ее муж Чип Гейнс являются соучредителями и совладельцами компаний – Magnolia Home, Magnolia Market и Magnolia Realty.

Крю

Имя, которое семья Гейнс выбрала для своего младшего сына, также возросло в популярности. Это действительно что-то новое, ведь даже не появлялось до 2011 года. На несколько лет оно застряло в глубинах первой тысячи по популярности и казалось, что достаточно скоро исчезнет. Однако это продолжалось до тех пор, пока в 2018 году не родился Крю и имя возродилось.



Чип Гейнс с сыном Крю / Фото USA TODAY Sports

Бруклин

Бруклин Бекхэм родился в 1999 году. В следующем году район Нью-Йорка стал популярным из-за имени ребенка. Считается, что это гендерно-нейтральное имя. Бруклин остается стабильно популярным в США в течение 20 лет, хотя преимущественно в рейтинге девушек.

Бруклин Бекхэм – старший сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм.



Бруклин Бекхэм с родителями / Фото Rune Hellestad, UPI Читайте также Имитирует движения тела и делает шаги: отец создал экзоскелет для сына, который не может ходить Эверли Имя даже не было в рейтингах до 2012 года, а сейчас входит в 50 самых популярных, которые выбирают для девочек в США.



Ченнинг Татум и Дженна Деван с дочкой / Фото Фейсбук

В 2013 году Ченнинг Татум и Дженна Деван назвали свою дочь Эверли. Именно тогда имя только набирало популярность и одобрение знаменитостей стало тем, что подтолкнуло его возглавить рейтинги.

Ченнинг Татум – американский актер, продюсер и модель. Дженна Деван – американская актриса и танцовщица.