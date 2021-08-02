Луна

Значною мірою завдяки Джону Ледженду та Кріссі Тейген, ім'я Луна потрапило в 15 найпопулярніших імен у США. Коли у 2016 році зіркова сім'я його обрала, воно навіть не було серед рейтингу першої сотні. Тепер ім'я перебуває на вершині з такими популярними, як Ебіґейл і Даніель.

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Джон Ледженд – американський виконавець, композитор, автор пісень, музичний продюсер. Кріссі Тейген – американська модель та телеведуча.



Джон Ледженд та Кріссі Тейген з донькою Луною / Фото інстаграм

Мейсон

Кортні Кардашян щодо імен дітей є впливовішою, ніж її молодша сестра Кім. Адже ім'я її старшого сина вибухнуло після того, як зіркова матуся його обрала.



Кортні Кардашян та Мейсон / Фото BackGrld

Коли у 2009 році народився Мейсон Дісік, його ім'я було на 34 місці серед хлопчиків у США. Коли йому виповнилося 2 роки, це вже було друге за поширеністю ім'я хлопчика в країні. Крім того, воно залишалося серед 10 популярних до 2019 року.

Кортні Кардашян – американська знаменитість, світська левиця, фотомодель, бізнесвумен. Відома, перш за все, участю зі своєю сім'єю в реаліті-шоу "Родина Кардашян".

Магнолія

Чіп та Джоанна Гейнс дали цю назву своєму бізнесу, а не дитині. Проте багато людей надихнулися ним й почали називати так своїх доньок. До 2013 року ім'я навіть не з'являлося в чартах, а вже у 2020 році стало найпопулярнішим.

Джоанна та її чоловік Чіп Гейнс є співзасновниками та співвласниками компаній – Magnolia Home, Magnolia Market і Magnolia Realty.

Крю

Ім'я, яке родина Гейнс обрала для свого молодшого сина, також зросло у популярності. Це дійсно щось нове, адже навіть не з’являлося до 2011 року. На кілька років воно застрягло в глибинах першої тисячі за популярністю й здавалося, що досить скоро зникне. Проте це тривало до того часу, поки у 2018 році не народився Крю й ім'я відродилося.



Чіп Гейнс з сином Крю / Фото USA TODAY Sports

Бруклін

Бруклін Бекхем народився у 1999 році. Наступного року район Нью-Йорка став популярним через ім'я дитини. Вважається, що це гендерно нейтральне ім'я. Бруклін залишається стабільно популярним у США протягом 20 років, хоч переважно в рейтингу дівчат.

Бруклін Бекхем – старший син футболіста Девіда Бекхема та дизайнера Вікторії Бекхем.

Бруклін Бекхем з батьками / Фото Rune Hellestad, UPI

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Еверлі

Ім'я навіть не було у рейтингах до 2012 року, а зараз входить до 50 найпопулярніших, які обирають для дівчаток у США.



Ченнінг Тейтум та Дженна Деван з донькою / Фото Фейсбук

У 2013 році Ченнінг Тейтум та Дженна Деван назвали свою доньку Еверлі. Саме тоді ім'я тільки набирало популярності й схвалення знаменитостей стало тим, що підштовхнуло його очолити рейтинги.

Ченнінг Тейтум – американський актор, продюсер та модель. Дженна Деван – американська актриса та танцівниця.