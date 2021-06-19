Эксперты говорят, что этого делать не следует. Они рассказали, как вести себя родителям застенчивых детей, чтобы поддержать их и помочь им расти, при этом не заставляя меняться.
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Перестаньте воспринимать застенчивость как слабость
Большинство детей проявляют сдержанность при знакомствах с новыми людьми и это вполне нормально, говорит заместитель директора Института социальных наук при Пенсильванском университете Корали Перес-Эдгар. Особенно это касается детей младшего возраста.
Эта начальная застенчивость – это именно то, как мы попадаем в новое пространство и ориентируемся в нем,
– добавляет профессор, которая занимается исследованием детского поведения.
Она рекомендует не беспокоиться о застенчивости, ведь это просто личность вашего ребенка. И в конце концов, даже у застенчивых малышей есть несколько друзей, с которыми они прекрасно общаются.
Кроме того, застенчивость может быть полезной. Она способна помочь людям подумать перед тем, как действовать, а это значит, что она защищает. Эксперты, изучавшие застенчивость, призывают людей не воспринимать это как слабость, просто это другой способ быть социальным.
Избегайте ярлыков и попросите других не делать этого
Не помечайте своего ребенка как застенчивого. Попробуйте объяснить взрослым, что ваш ребенок медленно привыкает к другим, и делайте все возможное, чтобы не ставить ярлыки на их поведении,
– призывает врач-педиатр Кейси Ранган из Лос-Анджелеса.
Не ставьте ярлыков на поведении своего ребенка / Фото unsplash
Дайте ребенку возможность практиковать общение
Важно, чтобы родители не подталкивали застенчивых детей к социальным взаимодействиям, когда они действительно чувствуют себя некомфортно. Но также важно дать им много непринужденных возможностей практиковать знакомства с новыми людьми.
Ряд проведенных исследований показал, что когда застенчивые дети ходят в дошкольные заведения несколько дней в неделю, или находятся в клубе или в команде, этого может быть достаточно, чтобы победить застенчивость. Это лишь вопрос практики и она должна быть структурированной,
– говорит профессор Перес-Эдгар.
Однако, не толкайте ребенка к ситуациям, которые просто не подходят для его личности. Также помните, что ему всегда нужно немного времени, чтобы "разогреться". И со временем вы обнаружите, что ваш ребенок начнет играть и исследовать, даже если в начале это займет, скажем, 20 минут.
Создайте среду для непринужденного общения / Фото pexels
Спросите ребенка о его чувствах
Важно дать ребенку возможность поговорить о том, что он чувствует, когда попадает в незнакомый мир. Перес-Эдгар рекомендует просто задать ему простые и открытые вопросы. Например, о чем он думал сегодня, или понравился ли ему урок плавания.
Это поможет вам понять, мешает ли ребенку его застенчивость, и испытывает ли он неловкость, когда вы выражаете свое беспокойство. Таким образом ребенок обозначит свои границы и вам нужно их уважать.
Спросите ребенка, что он чувствует / Фото unsplash
Когда надо обратиться к специалисту
Если вы заметили, что застенчивость вашего ребенка необычная, например, он впадает в истерику каждый раз, когда надо идти в школу, не может найти друзей, это сигнал обратиться за помощью к специалисту. Проконсультируйтесь с вашим педиатром или специалистом по психическому здоровью.
Ребенок, о котором вам следует беспокоиться, – это тот ребенок, который никогда не "разогревается", никогда с радостью не вступает в такие ситуации и который просто не может найти свою нишу,
– объяснила Перес-Эдгар.
Она добавляет, что ранние вмешательства могут быть действительно эффективными для лечения или даже предотвращения полномасштабной социальной тревожности. И чтобы терапия сработала, родители не должны быть чрезмерно напряженными, ведь нет ничего плохого в сдержанности. Взрослые должны дать своим детям четкое понимание, что они любят их такими, какие они есть.