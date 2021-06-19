Эксперты говорят, что этого делать не следует. Они рассказали, как вести себя родителям застенчивых детей, чтобы поддержать их и помочь им расти, при этом не заставляя меняться.

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Перестаньте воспринимать застенчивость как слабость

Большинство детей проявляют сдержанность при знакомствах с новыми людьми и это вполне нормально, говорит заместитель директора Института социальных наук при Пенсильванском университете Корали Перес-Эдгар. Особенно это касается детей младшего возраста.

Эта начальная застенчивость – это именно то, как мы попадаем в новое пространство и ориентируемся в нем,

– добавляет профессор, которая занимается исследованием детского поведения.

Она рекомендует не беспокоиться о застенчивости, ведь это просто личность вашего ребенка. И в конце концов, даже у застенчивых малышей есть несколько друзей, с которыми они прекрасно общаются.

Кроме того, застенчивость может быть полезной. Она способна помочь людям подумать перед тем, как действовать, а это значит, что она защищает. Эксперты, изучавшие застенчивость, призывают людей не воспринимать это как слабость, просто это другой способ быть социальным.

Избегайте ярлыков и попросите других не делать этого

Не помечайте своего ребенка как застенчивого. Попробуйте объяснить взрослым, что ваш ребенок медленно привыкает к другим, и делайте все возможное, чтобы не ставить ярлыки на их поведении,

– призывает врач-педиатр Кейси Ранган из Лос-Анджелеса.



Не ставьте ярлыков на поведении своего ребенка / Фото unsplash

Дайте ребенку возможность практиковать общение

Важно, чтобы родители не подталкивали застенчивых детей к социальным взаимодействиям, когда они действительно чувствуют себя некомфортно. Но также важно дать им много непринужденных возможностей практиковать знакомства с новыми людьми.

Ряд проведенных исследований показал, что когда застенчивые дети ходят в дошкольные заведения несколько дней в неделю, или находятся в клубе или в команде, этого может быть достаточно, чтобы победить застенчивость. Это лишь вопрос практики и она должна быть структурированной,

– говорит профессор Перес-Эдгар.

Однако, не толкайте ребенка к ситуациям, которые просто не подходят для его личности. Также помните, что ему всегда нужно немного времени, чтобы "разогреться". И со временем вы обнаружите, что ваш ребенок начнет играть и исследовать, даже если в начале это займет, скажем, 20 минут.



Создайте среду для непринужденного общения / Фото pexels

Спросите ребенка о его чувствах

Важно дать ребенку возможность поговорить о том, что он чувствует, когда попадает в незнакомый мир. Перес-Эдгар рекомендует просто задать ему простые и открытые вопросы. Например, о чем он думал сегодня, или понравился ли ему урок плавания.

Это поможет вам понять, мешает ли ребенку его застенчивость, и испытывает ли он неловкость, когда вы выражаете свое беспокойство. Таким образом ребенок обозначит свои границы и вам нужно их уважать.



Спросите ребенка, что он чувствует / Фото unsplash

Когда надо обратиться к специалисту

Если вы заметили, что застенчивость вашего ребенка необычная, например, он впадает в истерику каждый раз, когда надо идти в школу, не может найти друзей, это сигнал обратиться за помощью к специалисту. Проконсультируйтесь с вашим педиатром или специалистом по психическому здоровью.

Ребенок, о котором вам следует беспокоиться, – это тот ребенок, который никогда не "разогревается", никогда с радостью не вступает в такие ситуации и который просто не может найти свою нишу,

– объяснила Перес-Эдгар.

Она добавляет, что ранние вмешательства могут быть действительно эффективными для лечения или даже предотвращения полномасштабной социальной тревожности. И чтобы терапия сработала, родители не должны быть чрезмерно напряженными, ведь нет ничего плохого в сдержанности. Взрослые должны дать своим детям четкое понимание, что они любят их такими, какие они есть.