Після того, як в молодої сім’ї народжується дитина, закохані зіштовхуються з різноманітними викликами. Починаючи від розподілу обов'язків до нестачі сну.

Джерело: Huffington Post

"Батьківство обтяжує наші стосунки"

Після народження дитини багато пар може переживати стрес, адже тепер до їх звичайного графіка додалася відповідальність за малечу. Оскільки вони відповідально ставляться до виховання, то й часто жертвують чимось задля батьківства.

Цікаво Помилки батьків при спілкуванні з підлітком: чого потрібно уникати

"Варто зрозуміти, що коли ви інвестуєте у ваші стосунки, ви інвестуєте у свою сім'ю та здоров'я дітей", – повідомила дитячий та сімейний терапевт Шанна Донхаузер.

"Як ми можемо підтримувати зв'язок"

Життя закоханих змінилося з появою дитини, тому тепер їм складно влаштовувати романтичні вечері чи ходити на побачення. Проте варто пам'ятати, що стосунки з партнером потрібно тримати серед пріоритетних.



Підтримуйте зв'язок / Фото Christian Mingle

Наприклад, можна приділити увагу одне одному, коли дитина спить чи під час годування. Крім цього, можна писати одне одному веселі повідомлення, які підтримуватимуть цей зв'язок, поки ви не разом.

"Не замінюйте інтимні стосунки дитиною, попри гормональний стан, тому що ви заслуговуєте і потребуєте дорослої інтимності", – зазначила шлюбна та сімейна лікарка-терапевт Кері Каррол.

"Відсутність сну розриває нас"

Практикуюча консультантка зі шлюбу та стосункам Орлі Катц розповіла, що пари, які позбавлені сну, менш чутливі одне до одного, частіше сперечаються, а дві третини не задоволені сімейним життям.

Варто пам'ятати, що майже всі батьки зустрічаються з нестачею сну після народження дитини.



Сім'я / Фото Dreams time

"Партнер не хоче допомагати мені з дитиною"

Часто хтось один з подружжя розраховує продовжувати займатися своїм хобі та роботою після народження дитини й нехтує своїми обов'язками піклування про дитину.

Шлюбна та сімейна лікарка-терапевт Кері Каррол пригадала, що допомагає парам вести перемовини щодо реальності нових обов'язків та ділитися тягарем догляду. Вона зазначила, щоб розділити відповідальність, має бути бажання та прийняття.

Важливо Як зміцнити зв'язок та відчуття безпеки між закоханими: 3 важливі звички

"Родичі зводять мене з розуму"

Встановлення кордонів родичами є однією з найпоширеніших проблем. "Для здорових стосунків важливо, щоб члени родини були зацікавлені у тому, що вони мають виконувати лише свою роль. А також знали, за які межі вони не можуть перейти", – пояснила лікарка-терапевт Аманда Куммінс.