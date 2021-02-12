Чтобы правильно развивать ребенка, важно честно с ним разговаривать и задавать правильные вопросы. При этом не говорить ему что делать, а объяснить важные ценности и использовать знания, которые ребенок уже имеет.

► Какие 5 слов лучше тебя опишут

Этот вопрос будет важным для ребенка, ведь оно формирует правильное представление о себе.

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► Что делает тебя счастливым

Некоторые дети могут сказать, что это компьютерные игры – это абсолютно нормально. Исследование показало, что они имеют много психологических преимуществ. Кроме того, компьютерные игры могут помочь сблизить супругов, если они вместе играют.

Этот вопрос помогает направить внимание ребенка на вещи, которые делают его счастливым. Вероятно, это научит ребенка заниматься тем, что он любит в будущем.



Счастливый ребенок / Фото Tired Mom Supermom

► Чего ты можешь научить других

Вопрос может помочь научить ребенка понимать то, что жизнь крутится не только вокруг него и его интересов. Жизнь – это обо всех нас и о том, как мы можем помочь друг другу.

► Что самое плохое или самое хорошее случилось с тобой

Ребенку нужно понять еще в раннем возрасте, что жизнь – это сочетание хорошего и плохого опыта. Это поможет ему подготовиться психологически. Смысл вопроса – помочь малышу это осознать и дать понять, что плохие вещи не длятся вечно.

► Чего ты научился с лучшего или худшего случая, который произошел с тобой

Важно, чтобы дети делали выводы из собственного опыта, хорошего и плохого. А также из ситуаций, которые случаются с их родителями, и учились этому. Когда ребенок учится на собственном опыте, маловероятно, что он повторит те же ошибки в будущем.



Разговор с ребенком / Фото Sacos Insurance Group Blog

► Как ты думаешь, как люди чувствуют себя, когда...

Детям просто фокусироваться на их собственных чувствах, пренебрегая чувствами других. Однако ставить себя на место других – важная вещь в жизни, которая поможет построить крепкие отношения и избежать конфликтов. Поэтому важно научить ребенка учитывать чувства других людей и проявлять эмпатию.

Чтобы развить сопереживание у ребенка, спросите его: "Как кто-то другой чувствует себя, когда ...". Варианты могут быть разными: падает с велосипеда, оскорбляют словам, толкают.

► Если бы ты мог вырасти и стать знаменитым, в чем ты бы хотел прославиться

Этот вопрос направляет детей подумать о настоящем значении успеха и наследия, которое они бы хотели по себе оставить.

Успех только в деньгах или есть нечто больше их? За что вы хотите, чтобы люди вас помнили? Ответ ребенка поможет определить тип его характера и выявить, кто есть его моделью для подражания. Это очень ценная информация для дальнейшего развития ребенка.

► Как ты сегодня можешь кому-то помочь

В жизни в целом есть много боли в виде болезней, бедности, игнорирования и эмоциональных страданий. Поэтому поддерживать друг друга – сверхважно.

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► Как бы ты изменил мир, если бы мог

Как только ваш ребенок дорос до того, чтобы осознавать, что завтра – это не сегодня и каждый день это возможность для позитивных изменений, начните формировать в нем эту привычку – стремиться облегчить болезни и мелочи, которые будут улучшать не только завтрашний день, но и мир в целом.