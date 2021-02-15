Усі батьки хочуть, щоб їхні діти жили краще і мали більше можливостей, ніж вони. Дорослі вчать, як потрібно реагувати та поводитися, часто не усвідомлюючи, що інтуїтивно діти переймають їхні звички.

Багато батьків живуть так, ніби пишуть чернетку, при цьому сподіваються, що їхні нащадки житимуть не так. Але скільки б вони не говорили та не пояснювали важливі життєві формули, діти все одно наслідуватимуть батьківський приклад.

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Ось 5 основних помилок, які вчиняють дорослі.

Застрягнути на ненависній роботі

Робота – це велика частина нашого життя і цей час вартувало б витратити, виконуючи те, що любиш. Натомість занадто багато батьків застрягли на ненависних їм роботах. Це підсвідомо навчає їхніх дітей, що робота є поганим явищем і бути там, де тобі не подобається, є нормою.

Легковажне ставлення до власного здоров’я

Ви кажете своїм дітям їсти корисну їжу, не сидіти біля комп’ютера та більше часу проводити на свіжому повітрі. Водночас ви самі абсолютно безвідповідально ставитися до власного здоров’я. Гадаєте, ваші діти будуть поводитися по-іншому? На жаль, ні.

Лише власним прикладом ви можете навчити дітей здорових звичок, які згодом вони впровадять у своєму житті. Вони завжди пам’ятатимуть, як жили мама з татом, і наслідуватимуть їхній приклад.

Спілкування з токсичними людьми

Ваше близьке оточення не лише впливає на ваших дітей, а й навчає їх, з ким слід спілкуватися. Коли у вашому житті є негативні чи токсичні люди, ваші діти теж це бачать. Ви можете хоч тисячу разів казати їм не спілкуватися з такими особами, однак вони вже навчилися цього від вас.



Діти завжди наслідують поведінку своїх батьків / Фото Parenting

Відмовитися від своєї мрії

Не достатньо просто сказати дітям – йдіть за своєю мрією, якщо ви відмовилися від своєї. І будьте певними, прийде час, коли ваші діти вчинять так само, бо вважатимуть, що повинні.

Не насолоджуватися кожною миттю

Нікому з нас не гарантоване завтра. Все, що ми маємо – це сьогодні. Ваші діти цього не зрозуміють, якщо ви не будете насолоджуватися кожною прожитою хвилиною. Звісно, важливо навчити дитину планувати своє майбутнє, але це не має відбуватися коштом сьогодення.

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Не погоджуйтесь на менше, ніж ви заслуговуєте. І тоді ваші діти житимуть так, як хочуть, а не так, як їх змушують.