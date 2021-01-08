Преимущественно перед первым свиданием люди нервничают. У них возникает миллион вопрос: как себя вести, о чем говорить, что спрашивать.

Тренер из свиданий Эрика Еттин посоветовала, что стоит спрашивать при первой встрече и почему. О вопросах она рассказала в издании Business Insider.

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► Что ищешь в отношениях

Очевидно, что на первом свидании слишком страшно такое спрашивать. Важно, понимать, эта встреча для потенциально длительных отношений или только легкий флирт.

Стоит понимать, чего ожидаете вы от этой встречи, ведь в противном случае тратите время друг друга.



Свидание / Фото Best Life

► Есть что-то, что я должен о тебе знать

Этот вопрос позволяет другому человеку открыться так, как он этого хочет. Также дает возможность продемонстрировать, кто он на самом деле.

На первом свидании люди обычно хотят открыть то, кем они являются, что им нравится или у них есть необычные хобби и умения.

► Что ты думаешь о (вставить свой вариант)

Есть люди, которые считают, что погружаться в серьезные темы на первом свидании – не стоит. Если у вас есть взгляды на определенные темы, которые для вас важны и могут влиять на общение в дальнейшем, лучше задайте вопрос. Конечно, люди с разными взглядами могут быть вместе, но иногда для кого-то некоторые вопросы являются принципиальными.

► Ты так счастлив / счастлива

Если вы начали разговор на темы, чем человек занимается, чем интересуется в жизни, можете просто спросить: "Ты так счастлив / счастлива?".



Вопросы на свидании / Фото SELF

Это прекрасный вопрос, а ответ может вам много расскажет о человеке. Например, он может включить защитную реакцию, что является "красным флажком".

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► Ты хочешь встретиться снова

Если свидание прошло хорошо, наверное, вы захотите встретиться снова. Иногда бывает неудобно пригласить на второе свидание, не знаете, как и когда это лучше сделать. В общем, лучше проговорить это во время первого свидания, чем потом онлайн.