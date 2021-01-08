Переважно перед першим побаченням люди нервують. У них виникає мільйон запитаннь: як себе поводити, про що говорити, що питати.

Тренерка з побачень Еріка Еттін порадила, що варто питати при першій зустрічі та чому. Про витання вона розповіла у виданні Business Insider.

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► Що шукаєш у стосунках

Очевидно, що на першому побаченні занадто страшно таке запитувати. Важливо, розуміти, чи ця зустріч для потенційно довготривалих стосунків, чи тільки легкий флірт.

Варто розуміти, чого очікуєте ви від цієї зустрічі, адже в іншому випадку марнуєте час одне одного.



Побачення / Фото Best Life​

► Є щось, що я маю про тебе знати

Це питання дозволяє іншій людині відкритися так, як вона цього хоче. Також дає їй можливість продемонструвати, хто вона насправді.

На першому побаченні люди зазвичай хочуть відкрити те, ким вони є, що їм подобається чи у них є незвичні хобі та вміння.

► Що ти думаєш про (вставити свій варіант)

Є люди, які вважають, що занурюватись у серйозні теми на першому побаченні – не варто. Якщо у вас є погляди на певні теми, які для вас важливі й можуть впливати на спілкування надалі, краще поставте запитання. Звісно, що люди з різними поглядами можуть бути разом, проте іноді для когось деякі питання є принциповими.

► Ти так щасливий / щаслива

Якщо ви розпочали розмову на теми, чим людина займається, чим цікавиться у житті, можете просто запитати: "Ти так щасливий / щаслива?".



Питання на побаченні / Фото SELF

Це чудове запитання, а відповідь може вам багато розкаже про людину. Наприклад, вона може увімкнути захисну реакцію, що є "червоним прапорцем".

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► Ти хочеш зустрітися знову

Якщо побачення минуло добре, напевно, ви захочете зустрітися знову. Іноді буває незручно запросити на друге побачення, не знаєте, як і коли це краще зробити. Загалом, краще проговорити це під час першого побачення, ніж потім онлайн.