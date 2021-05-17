"Прекрати, иначе ..."

Иначе не получишь конфету, не будешь смотреть мультики, пойдем домой. Все это считается манипулированием детскими эмоциями. Малыш не может заглушить свои чувства из-за страха что-то потерять.

Интересно Как отвечать на постоянное детское "почему": отец поделился своим эффективным методом

"Ты ведешь себя, как маленький"

Ребенок пока действительно не стал взрослым человеком. Он еще не умеет себя сдерживать. Не стоит упрекать ребенка за то, кем он является.

"Ты плачешь из-за ерунды"

Не обесценивайте детские переживания. Для взрослых родителей это действительно может быть мелочь, но для маленького человека – это настоящая трагедия.

Детские эмоции / Фото iStock

"Прекрати немедленно! Ты меня позоришь"

Из-за этого у ребенка формируется связь "слезы – стыд". Кроме этого, у него могут возникнуть проблемы с выражением и проживанием негативных чувств. Ему будет неловко показывать свою слабость и просить о помощи.

Важно Как воспитать успешного и самостоятельного ребенка: 5 секретов от мамы Илона Маска

"Если ты сейчас не прекратишь, я оставлю тебя здесь"

Это худший вариант, ведь к сильным чувствам ребенка добавляется еще и страх остаться без близкого человека, без поддержки, без защиты. Малыш чувствует, что его эмоции не принимают, поэтому, чтобы тебя не оставили, нельзя переживать негативные чувства.