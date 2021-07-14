• Одежда из натуральных материалов

Чтобы ребенок мог легче перенести жару, одевайте его в свободную одежду, состоящую исключительно из натуральных материалов. Например, это может быть хлопок и лён. Эти ткани помогут коже дышать и избежать теплового удара. Конечно, обязательно еще и должен быть головной убор, который защитит от агрессивных солнечных лучей.

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• Обувь

Важно в какой обуви будет ребенок. Пусть это будут открытые сандалии спортивного плана, возможно на липучках. Забудьте о кроссовках и носках, а также о закрытой обуви, что плотно прилегает к ножке.

• Напитки

Детям, как и взрослым, в жару особенно хочется пить. Ведь организм требует много жидкости, чтобы не допустить перегрева. Поэтому стоит давать ребенку напитки: соки, воду, несладкие компоты. Родителям нужно носить их всегда с собой, когда отправляются на прогулку. Перед тем дома их можно немного охладить.



Больше пить жидкости / Фото True Citrus

• Фрукты

Справиться с жарой помогут и прохладные фрукты, например, персики, абрикосы, сливы, нектарины, черешня. Их желательно держать в холодильнике. Если у ребенка здоровое горло, можно смело давать охлажденные фрукты.

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• Влажная уборка

Если дома нет кондиционера, то летом окна должны быть всегда открыты. Из-за этого в доме накапливается больше пыли, что может раздражать слизистую малыша и провоцировать различные заболевания. Чтобы этого избежать, следует ежедневно делать влажную уборку. Хотя бы в той комнате, где играет и спит ребенок.