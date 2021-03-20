Подговорила учителей и начала бизнес: как 5-летняя девочка убеждала родителей изменить ее имя
Американка Бри в 2016 году родила девочку, которую назвала Чарли. Однако когда дочери исполнилось 5 лет, она захотела изменить свое имя.
Источник:Mirror
Девочка решила, что все должны ее звать Шарлоттой. Одобрение родителей на такое решение она не получила, то решила самостоятельно все решать.
Интересно Малыш впервые увидел свое отражение в зеркале: курьезное видео
"Мою маленькую леди зовут Чарли, Чарли Пейдж. Мне нравится ее имя. Однако в 5 лет она написала мне убедительного письма о том, почему мы должны изменить ее имя на Шарлотту", – сообщила мама Бри.
Кроме этого, дочь провела исследование и выяснила: для того, чтобы изменить имя, нужно обратиться в суд, заплатить пошлину в размере 200 долларов и заручиться письменным согласием родителей.
Чтобы получить такую сумму, девочка начала свой стартап. Она делала дома собственные браслеты, а затем продавала их в школе другим детям. По словам Бри, дочь заработала уже 150 долларов, которые откладывает для достижения своей цели.
Важно Девочка возрастом в 18 дней воспроизвела известные картины: впечатляющие фото
Также мама узнала, что Чарли в школе все давно называют Шарлоттой. Девочка убедила одноклассников и учителей, ее зовут именно так, а когда слышит свое официальное имя, начинает обижаться.
Смотрите видео с рассказом матери:
Поделиться новостью