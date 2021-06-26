Ервана Вахью Аньясворо викрали, коли йому було 5 років. Хлопчик відносив портативну консоль в прокат, коли до нього підійшов бродячий музикант. Він запропонував проводити хлопчика до дому. Чоловік викрав малюка, а потім протягом 2 років змушував виступати разом з ним і жебракувати.

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Коли хлопчик з музикантом здійснював переїзд на нове місце, викрадача злякав наряд поліції і той залишив дитину в місцевій мечеті. Голова поселення, де опинився Ерван, залишив дитину та захотів виховувати. Проте через кілька місяців чоловік помер.

Один з онуків чоловіка пообіцяв подбати про хлопчика і забрав його до своєї сім'ї. Проте за 8 місяців служба опіки вирішила вилучити дитину й помістити в ісламську школу-інтернат.

Як шукав своїх рідних

Через 8 років навчання Ерван потрапив до реабілітаційного центру для неповнолітніх. Там він дізнався про Google Maps і почав збирати інформацію про свою сім'ю. Найяскравішим його спогадом виявилися прогулянки на ринок з бабусею, через що він добре пам'ятав його вигляд.

Хлопець переглядав усі поселення, що знаходяться поблизу з єдиним місцем, яка спливала у його пам'яті — Соло. Це неофіційна назва індонезійського міста Суракарта.

Ерван багато днів переглядав Google Maps Street View, поки не знайшов потрібне місце: сільський ринок у провінції Сраген. Співробітники закладу повірили хлопчикові й розповіли про свою знахідку соціальним працівникам. Ті одразу зв'язалися зі своїми колегами з Суракарти.



Зустріч Ервана з рідними / Фото detikcom

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Місцевий соцзахист передав наставникам Ервана фотографії родини, яка у 2009 році оголосила про зникнення 5-річної дитини. Хлопчик усіх впізнав — маму, тата і бабусю. Незабаром Ервана забрали й відвезли додому. Зустріч з близькими була дуже зворушливою.