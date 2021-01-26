Для того, чтобы построить счастливые отношения, нужно вложить немало усилий. Психолог Эли Финкель поделилась рекомендациями, которые помогут взглянуть на партнера иначе.

Источник: Health.com

► Переосмысливайте вину партнера

Например, если партнер забыл о планах на вечер. Что это означает: он забыл через собственный эгоизм или действительно был занят?

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Вместо того чтобы устраивать конфликт и ссориться, лучше действительно рассмотреть все возможные обстоятельства.



Обсуждайте проблемы / Фото Lokpath​

Эли Финкель советует применить стратегию "если / то": "Если я чувствую разочарованным или злым на то, что мой партнер сделал (или не сделал), то я возьму несколько секунд, чтобы рассмотреть другие объяснения его поведения".

► Не останавливайте похвалу в свой адрес

Исследования 2008 года предложило неуверенным в себе людям описать комплимент, полученный от своего партнера, тремя способами.

Одну группу попросили описать событие, которого это касалось.

попросили описать событие, которого это касалось. Вторую группу – передать именно то, что сказал партнер, а также любые детали о событии (например, время или место).

– передать именно то, что сказал партнер, а также любые детали о событии (например, время или место). Третья группа – шире подумать о похвале: объяснить, почему их партнер восхищался ими, как они чувствовали себя при этом, и что это значит для их отношений.

Через две недели люди в первых двух группах сообщили, что чувствуют себя менее безопасными в своих отношениях, по сравнению с людьми третьей группы, которые сообщали, что чувствуют себя более уверенными в своих связях.

Эли Финкель советует, прежде чем отклонять комплимент, секунду подумайте и оцените, почему ваш партнер сказал именно это, и как его комментарий отражает ваши отношения.

► Измените свое отношение к конфликтам

Во время конфликтов вместо того, чтобы угрожать расставанием и обмениваться обвинениями, лучше воспринимать это как возможность для улучшения отношений.



Улучшить отношения / Фото Psychologies​

Люди, которые имеют "железные убеждения", более склонны отказываться от отношений и не пытаются над ними работать. Однако с правильным отношением, даже споры могут сблизить.

► Культивируйте благодарность и высказывайте ее

Благодарности имеет большую пользу для здоровья, лучшего сна и большей мотивации к упражнениям. Кроме этого, может сделать чудеса в отношениях.

Исследование 2011 года, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, показало, что чем больше партнеры проявляют благодарность, тем больше они довольны своим замужеством.

"Люди, которые испытывают повышенный уровень благодарности, также испытывают сильные обязательства в отношениях и менее склонны к разводу", – добавила Эли Финкель

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► Делитесь счастьем друг с другом

Согласно исследованиям, обмен положительными событиями не только создает доверие, а также усиливает чувство интимности и удовольствия в отношениях. При этом оба партнера получают такие ощущения, а не кто-то один.