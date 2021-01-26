5 ефективних методів для покращення шлюбу: рекомендації психолога
Для того, щоб побудувати щасливі стосунки, потрібно вкласти чимало зусиль. Психолог Елі Фінкел поділилася рекомендаціями, які допоможуть глянути на партнера інакше.
Джерело: Health.com
► Переосмислюйте провину партнера
Наприклад, якщо партнер забув про плани на вечір. Що це означає: він забув через власний егоїзм чи дійсно був зайнятий?
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Замість того, щоб влаштовувати конфлікт та сваритися, краще дійсно розглянути всі можливі обставини.
Обговорюйте проблеми / Фото Lokpath
Елі Фінкел радить застосувати стратегію "якщо / то": "Якщо я почуваюсь розчарованим чи злим на те, що мій партнер зробив (або не зробив), то я візьму кілька секунд, щоб розглянути інші пояснення його поведінки".
► Не зупиняйте похвалу у свій бік
Дослідження 2008 року запропонувало невпевненим в собі людям описати комплімент, який вони отримали від свого партнера, трьома способами.
- Одну групу попросили описати подію, якої це стосувалося.
- Другу групу – передати саме те, що сказав партнер, а також будь-які деталі про подію (наприклад, час або місце).
- Третю групу – ширше подумати про похвалу: пояснити, чому їхній партнер захоплювався ними, як вони почувалися при цьому, і що це означає для їхніх стосунків.
Через два тижні люди в перших двох групах повідомили, що почуваються менш безпечними у своїх стосунках, порівнюючи з людьми третьої групи, які повідомляли, що почуваються більш впевненими у своїх зв'язках.
Елі Фінкел радить, перш ніж відхиляти комплімент, секунду подумайте та оцініть, чому ваш партнер сказав саме це і як його коментар відображає ваші відносини.
► Змініть своє ставлення до конфліктів
Під час конфліктів замість того, щоб погрожувати розставанням та обмінюватися звинуваченнями, краще сприймати це як можливість для покращення стосунків.
Покращити стосунки / Фото Psychologies
Люди, які мають "залізні переконання", більш схильні відмовлятися від стосунків та не намагаються над ними працювати. Проте з правильним ставленням, навіть суперечки можуть зблизити.
► Культивуйте подяку та висловлюйте її
Вдячності має велику користь для здоров'я, кращого сну та більшої мотивації до вправ. Крім цього, може зробити чудеса у стосунках.
Дослідження 2011 року, опубліковане в журналі Personality and Individual Differences, показало, що чим більше партнери виявляють вдячність, тим більше вони задоволені своїм заміжжям.
"Люди, які відчувають підвищений рівень вдячності, також відчувають сильніші зобов'язання щодо відносин і менш схильні до розлучення" – додала Елі Фінкел
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► Діліться щастям один з одним
Згідно із дослідженнями, обмін позитивними подіями не лише створює довіру, але і посилює почуття інтимності та задоволення у відносинах. При цьому обидва партнери отримують такі відчуття, а не хтось один.
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