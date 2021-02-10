Айслі Глейзер 4 роки і дівчинка полюбляє переодягатися в костюми супергероїв. Проте одного разу дитині довелося в реальному світі рятувати матір і слідкувати за молодшими братами й сестрою.

Маленька дівчинка Айсла Глейзер перебувала вдома разом з мамою Хейлі, а також з 2-річною сестрою й 1-річними братами-близнюками. Проте в якийсь момент жінка знепритомніла.

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Айсла відразу зрозуміла, що матері стало погано, тому зателефонувала за номером 911, аби розповідати про ситуацію.

Моя мама впала, і вона не може говорити,

– пояснила Айсла.

Диспетчери уточнили у дитини деякі моменти та адресу проживання. Дівчинка на усе відповідала абсолютно спокійно, при цьому доглядаючи за молодшими братами й сестрою.



Айсла Глейзер з сестрою та братами / Фото Good Morning America​

"В одну хвилину я подумала "Мені слід зателефонувати своєму лікарю", а наступної хвилини я лежала на підлозі кухні", – пригадала мама Хейлі.

Лікарі, які приїхали на виклик, повідомили що Айсла відкрила їм двері та притримала свою собаку, яка не була рада гостям. Поки матері надавали допомогу, дівчинка нагодувала своїх братів і сестру, запевнивши їх, що все буде добре.



Нагородження Айсли / Фото MyCentralJersey​

Дії Айсли не залишилися без уваги правоохоронців. Вони надали дівчинці звання молодшого офіцера поліції, а також подарували значок, пов'язку на руку, кепку, свисток, ліхтарик і особливу медаль поліцейського управління. Крім цього, дитині вручили ручку, магнітик, ланцюжок для ключів і фрізбі.

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"Я знаю дорослих, які не можуть впоратись з подібним інцидентом із такою ж великою відвагою, та врівноваженістю", – повідомив лейтенант Філіп Ріццо.

Дивіться відео про Айслу Глейзер: