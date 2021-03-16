В Украине резко возросло количество осужденных за домашнее насилие
В Украине в 2020 году количество лиц, которых осудили за домашнее насилие, выросло в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Всего в течение прошлого года зафиксировали более 210 тысяч обращений относительно насилия.
Источник:"Радио Свобода"
Сколько человек осудили за насилие в 2020 году
По данным Государственной судебной администрации, в течение 2020 года в Украине осудили 921 человека за насилие в семье. Вместе с тем в 2019 году было лишь 225 таких случаев.
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В ведомстве также сообщили, что в прошлом году на рассмотрении в судах находилось 1 877 производств из-за домашнего насилия, тогда как в 2019 году их было 626. Однако по итогам 2020 года, 683 производство еще не рассмотрели.
Как часто люди сообщают о насилии
В то же время в национальной социальной сервисной службе Украины сообщили, что по состоянию на 1 января 2021 года в 18 областях Украины и в Киеве есть 33 приюта для жертв домашнего насилия.
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По данным Министерства социальной политики, в течение 2020 года в Украине количество сообщений о домашнем насилии выросло на 66%. В ведомстве также предположили, что ситуация обострилась из-за пандемии COVID-19.
Больше всего обращений зафиксировали от женщин – 86%. Еще 12% поступали от мужчин, а 2% – от детей.
Физическое или психологическое насилие против женщин / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
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