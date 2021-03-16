В Украине в 2020 году количество лиц, которых осудили за домашнее насилие, выросло в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Всего в течение прошлого года зафиксировали более 210 тысяч обращений относительно насилия.

Сколько человек осудили за насилие в 2020 году

По данным Государственной судебной администрации, в течение 2020 года в Украине осудили 921 человека за насилие в семье. Вместе с тем в 2019 году было лишь 225 таких случаев.

Читайте также Защита несовершеннолетних жертв: в соцсетях создадут онлайн-каналы доверия

В ведомстве также сообщили, что в прошлом году на рассмотрении в судах находилось 1 877 производств из-за домашнего насилия, тогда как в 2019 году их было 626. Однако по итогам 2020 года, 683 производство еще не рассмотрели.

Обратите внимание! Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире каждая третья женщина в течение жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию. В частности, речь идет об около 736 миллионах человек.

Как часто люди сообщают о насилии

В то же время в национальной социальной сервисной службе Украины сообщили, что по состоянию на 1 января 2021 года в 18 областях Украины и в Киеве есть 33 приюта для жертв домашнего насилия.

К теме Противодействие домашнему насилию: что предусматривает программа, которую утвердило правительство

По данным Министерства социальной политики, в течение 2020 года в Украине количество сообщений о домашнем насилии выросло на 66%. В ведомстве также предположили, что ситуация обострилась из-за пандемии COVID-19.

Больше всего обращений зафиксировали от женщин – 86%. Еще 12% поступали от мужчин, а 2% – от детей.

Справка. В Украине круглосуточно работает горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации. Туда можно обратиться по телефону 0-800-500-335 или 116 123.

Физическое или психологическое насилие против женщин / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала