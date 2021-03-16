В Україні у 2020 році кількість осіб, яких засудили за домашнє насильство, зросла в 4 рази у порівнянні з 2019 роком. Загалом впродовж 2020 року зафіксували понад 210 тисяч звернень щодо насильства.

Скільки людей засудили за насильство у 2020 році

За даними Державної судової адміністрації, протягом 2020 року в Україні засудили 921 людину через насильство в сім'ї. Водночас у 2019 році було лише 225 таких випадків.

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У відомстві також повідомили, що у 2020 році на розгляді в судах перебувало 1 877 проваджень через домашнє насильство, тоді як у 2019 році їх було 626. Однак за підсумками 2020 року, 683 провадження ще не розглянули.

Зверніть увагу! У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що у всьому світі кожна третя жінка впродовж життя зазнавала фізичного або сексуального насильства. Зокрема, мовиться про близько 736 мільйонів осіб.

Як часто люди повідомляють про насильство

Водночас у Національній соціальній сервісній службі України повідомили, що станом на 1 січня 2021 року у 18 областях України та в Києві є 33 притулки для жертв домашнього насильства.

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За даними Міністерства соціальної політики, протягом 2020 року в Україні кількість повідомлень про домашнє насильство зросла на 66%. У відомстві також припустили, що ситуація загострилась через пандемію COVID-19.

Найбільше звернень зафіксували від жінок – 86%, ще 12% надходили від чоловіків, а 2% – від дітей.

Довідка. В Україні цілодобово працює гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Туди можна звернутися за телефоном 0-800-500-335 або 116 123.



Фізичне чи психологічне насильство проти жінок / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу