Дівчинка вирішила одразу побігти шукати поліцейських. Коли дитина їх знайшла, вона спробувала пояснити, що сталося, проте сама ще не дуже вміла говорити.

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Поліцейські вирішили піти за дівчинкою, яка привела їх до знепритомнілої матері. Тим часом поруч з жінкою повзав 6-місячний малюк.

Спочатку правоохоронці спробували самостійно привести жінку до тями, змочивши її голову прохолодною водою, а потім викликали швидку.



2-річна дівчинка / Фото The Mirror​

Коли приїхали лікарі, поліцейські допомогли покласти жінку на носилки, а дітей відвезли до найближчої лікарні. Незабаром вона прийшла в себе.

Поліція вважає, що саме швидке втручання 2-річної доньки врятувало життя її матері, а також не дозволило двом братам та сестрам осиротіти.