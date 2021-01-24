В американском Техасе едва не погибла целая семья. В доме ночью вспыхнула пожар, однако родители не почувствовали запах дыма, ведь потеряли нюх через COVID-19.

17-летняя Бьянка Ривера была единственной в семье, кто не подхватил коронавирус. Она разбудила родных и они успели выбежать из горящего дома, сообщает CNN.

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Пожар вспыхнул около 2:00, огонь быстро охватил одноэтажный дом – тот сгорел почти дотла.

"Этой семье повезло, что все живы. Мы хотели бы напомнить, чтобы у каждого дома были исправны детекторы дыма", – отметили пожарные.



17-летняя девушка спасла свою семью / Фото KWTX

Как рассказала Бьянка, она почувствовала запах сгоревшего пластика. Когда девушка выбежала из комнаты, в коридоре уже было много дыма. Она разбудила родителей и помогла покинуть дом.

Я не считаю себя героиней. Просто сделала то, что сделал бы любой другой для своих родных. Я думала только о том, чтобы семья была в безопасности,

– пояснила американка.

"Мне было неважно, пострадаю я или сгорю", – отметила она. Кроме этого, девушка вернулась к горящему дому, чтобы спасти домашних любимцев.

Расследование причин пожара продолжается. Благодаря помощи Красного Креста семья временно поселилась в гостинице, пока не найдет новое жилье.

Справка. Заметим, что одним из самых распространенных симптомов COVID-19 является именно потеря запаха или вкуса. Чтобы восстановить их, пациентам с легким течением болезни нужно до 6 месяцев.