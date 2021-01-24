В американському Техасі ледь не загинула ціла сім'я. У будинку вночі спалахнула пожежа, проте батьки не відчули запаху диму, адже втратили нюх через COVID-19.

17-річна Б'янка Рівера була єдиною у сім'ї, хто не підхопив коронавірус. Вона розбудила рідних і вони встигли вибігти з палаючого дому, повідомляє CNN.

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Пожежа спалахнула близько 2:00, вогонь швидко охопив одноповерховий будинок – той згорів майже вщент.

"Цій родині пощастило, що усі живі. Ми хотіли б нагадати, аби у кожного вдома були справні детектори диму", – наголосили пожежники.



17-річна дівчина врятувала свою сім'ю / Фото KWTX

Як розповіла Б'янка, вона відчула запах згорілого пластику. Коли дівчина вибігла з кімнати, у коридорі вже було багато диму. Вона розбудила батьків та допомогла покинути будинок.

Я не вважаю себе героїнею. Просто зробила те, що зробив би будь-хто інший для своїх рідних. Я думала лише про те, аби сім'я була у безпеці,

– пояснила американка.

"Мені було неважливо, постраждаю я чи згорю", – зазначила вона. Крім цього, дівчина повернулася до палаючого будинку, аби врятувати домашніх улюбленців.

Розслідування причин пожежі триває. Завдяки допомозі Червоного Хреста сім'я тимчасово поселилася у готелі, поки не знайде нове житло.

Довідка. Зауважимо, що одним з найпоширеніших симптомів COVID-19 є саме втрата запаху або смаку. Аби відновити їх, пацієнтам із легким перебігом хвороби потрібно до 6 місяців.