Бабуся дуже хотіла бути присутньою на весіллі онуки, проте медики забороняли, адже вважали, що вона не перенесе переліт через вік та слабке серце.

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Тара розуміла, що Стасія Фоулі ніяк не зможе бути на церемонії, тому за декілька місяців до свята прилетіла до неї сама.

Із собою дівчина взяла весільну сукню, хоч вона ще не була повністю готова. Проте наречена дуже хотіла показати вбрання бабусі та зробити спільні фото.

Я відчувала себе ближче до неї, ніж будь-коли раніше. Ми наче забули про камери й просто посміхалися один одній,

– пригадала Тара Фоулі.

"Слова не можуть описати, наскільки ці моменти важливі для мене. Я буду цінувати ці спогади все життя. Її посмішка назавжди залишиться в моїй пам'яті, а любов буде жити в моєму серці. Це був один з найкращих днів в моєму житті", – зазначила Тара.

Крім цього наречена пригадала ще один важливий момент: "Вона доторкнулася до моїх щік, подивилася мені прямо в очі й сказала "Я тебе дуже люблю". Стасія Фоулі померла через 27 днів після фотосесії.

Тара повідомила, що не розповідала рідним і друзям про поїздку до бабусі. У день весілля наречена показала усім спільні з нею фото.

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"Вони були шоковані й почали плакати. Їх переповнювали емоції та здивування. Вона багато значила для кожного", – додала Тара.

Дивіться фото, які наречена зробила з бабусею: